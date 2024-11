1 Nach dem „Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft“ vom 1. Juli 1965 sind diese Gräber als Erinnerungsorte dauerhaft zu erhalten. Dazu gehört in der Großen Kreisstadt Schramberg auch das „Kriegergrab“ des deutschen Soldaten Rudolf Seidel aus Freital in Sachsen. Foto: Stadtarchiv

An der Feier auf dem Friedhof in der Talstadt Schramberg werden sich Schüler des Gymnasiums beteiligen.









Link kopiert



Alljährlich wird am Volkstrauertag der Soldaten und Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft in Deutschland und weltweit gedacht. In diesem Jahr finden die Gedenkfeiern immer noch im Angesicht des Krieges in der Ukraine und im Nahen Osten statt.

Zu den Feierstunden mit Kranzniederlegungen, die am Sonntag, 17. November 2024 auf den Friedhöfen in drei Stadtteilen stattfinden, sind alle Einwohner eingeladen. Lesen Sie auch Talstadt Die zentrale Gedenkfeier auf dem Friedhof in der Talstadt wird ab 11.30 Uhr von Oberbürgermeisterin Dorothee Eisenlohr gemeinsam mit Schülerinnen und Schülern des Geschichtsleistungskurses der Kursstufe 11 des Gymnasiums gestaltet. Die Jugendlichen bereichern diese Veranstaltung nun zum wiederholten Male. Dekan Rüdiger Kocholl wird das Fürbittengebet sprechen. Den musikalischen Rahmen gibt die Stadtmusik Schramberg und die Chorgemeinschaft Frohsinn. Waldmössingen Ortsvorsteher Reiner Ullrich lädt um 10.00 Uhr auf den Friedhof in Waldmössingen zur Gedenkfeier ein. Seine Ansprache wird umrahmt vom Musikverein Eintracht Waldmössingen und dem katholischen Kirchenchor Waldmössingen. Unsere Empfehlung für Sie Schramberg Trikolore statt Hakenkreuz Heimatgeschichte: Ernst Frey hat das Kriegsende in Waldmössingen dokumentiert Seitens der katholischen Kirche wird es ein Grußwort geben. Tennenbronn Im Stadtteil Tennenbronn wird um 11 Uhr Ortsvorsteher Manfred Moosmann am Ehrenmal einen Kranz niederlegen. Neben seiner Gedenkrede gibt es Grußworte von Helga Müller, Vorsitzende des VdK-Ortsvereins Tennenbronn und von Pfarrer Roland Scharfenberg von der evangelischen Kirche. Die musikalische Gestaltung übernehmen der Musikverein Harmonie und der Chor Just Singing Tennenbronn.