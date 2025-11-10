Volkstrauertag in Schramberg: Gedenken an den ermordeten Zwangsarbeiter

Ein Schwerpunkt des Volkstrauertags in Schramberg liegt auf der Erinnerung an den polnischen Zwangsarbeiter Wladyslaw Repetowski.
Angesichts der anhaltenden Kriege und Konflikte weltweit rückt die Bedeutung des Volkstrauertags stärker denn je ins Bewusstsein. Frieden und Versöhnung sind keine Selbstverständlichkeit. Der Gedenktag erinnert daran, dass Krieg und Gewalt unermessliches Leid verursachen – damals wie heute. Mit den Feiern am Sonntag, 16. November, möchte die Stadt Schramberg gemeinsam mit den Bürgern ein Zeichen der Hoffnung und des Friedens setzen.