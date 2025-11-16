Volkstrauertag in Schopfheim: „Erinnerung versöhnt und heilt“

Bei der zentralen Gedenkfeier zum Volkstrauertag wurde auf dem Fahrnauer Friedhof der Opfer von Gewalt und Terror gedacht. Auch in anderen Ortsteilen gab es Veranstaltungen.
Bürgermeister Dirk Harscher, Walter Jakobeit, Maren Groß (beide Kriegsgräberfürsorge), Erhard Schöpflin und Belinda Spettl (beide VdK) legten am Volkstrauertag auf dem Fahrnauer Friedhof einen Kranz am Denkmal für die Gefallenen des Ersten Weltkriegs nieder. Musikalisch umrahmt wurde das Gedenken von Bläsern des Musikvereins Fahrnau. Kranzniederlegungen gab es auch auf den Friedhöfen in Schopfheim, Gersbach, Eichen, Langenau, Raitbach und Wiechs.