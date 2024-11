Volkstrauertag in Schömberg: Gebete, Gedenkworte und Salutsalve

1 Der Zug zum Schömberger Friedhof. Foto: Klinke

Bürgermeister Karl-Josef Sprenger und der Pfarrer legen gemeinsam einen Kranz nieder, und die Historische Bürgergarde feuert eine Salutsalve ab









Wie in vielen anderen Kommunen auch, wurde am Sonntag in Schömberg der Volkstrauertag begangen. Nach dem Gottesdienst in der Schömberger Kirche zog die Gemeinde, begleitet von der Stadtkapelle Schömberg, zum Friedhof. Dort versammelten sich die Bürger zusammen mit der Stadtkapelle, dem Liederkranz und der Historischen Bürgergarde. Nach gemeinsamen Gebeten und ergreifenden Gedenkworten legten Bürgermeister Karl-Josef Sprenger und der Pfarrer gemeinsam einen Kranz nieder. Während die Anwesenden in stillem Gedenken verweilten, feuerte die Historische Bürgergarde eine Salutsalve ab – mit den erst kürzlich wieder in ihren Besitz gelangten Waffen.