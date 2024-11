Volkstrauertag in Schiltach: Erinnerung an das Grauen und Verderben

1 Ein Kranz wurde an der Gedenkstätte am Schlossberg niedergelegt. Foto: Dorn

Zum Gedenken trafen sich am Volkstrauertag zahlreiche Schiltacher Bürger auf der Gedenkstätte am Schlossberg zur Kranzniederlegung.









Bürgermeister Thomas Haas nahm in seiner Rede die Ereignisse der vergangenen Jahre zum Anlass, den Volkstrauertag neu zu bewerten. Nicht nur, dass der russische Angriffskrieg den mit dem Krieg verbundene Schmerz und das Leid in der Bevölkerung wieder bedrohlich nahe herangerückt habe, auch die jüngsten Wahlergebnisse in einigen europäischen Ländern und zuletzt in den USA hätten gezeigt, dass nicht mehr nur Regierungen gewählt werden, die bedingungslos für die Demokratie einstünden.