Volkstrauertag in Hechingen: So will Christoph Wild in Adolf Vees’ Fußstapfen treten

Ist der Volkstrauertag noch zeitgemäß? Für Christoph Wild stellt sich diese Frage gar nicht. „Leider Gottes“, so Wild, sei das Thema Krieg und Frieden gerade aktueller denn je.
Der Volkstrauertag in Hechingen: Ein Vierteljahrhundert lang war die Gestaltung der Gedenkstunde am Ehrenmal hinter der Stiftskirche mit dem Namen Adolf Vees verbunden. Als der inzwischen 89-jährige Autor zahlreicher heimatgeschichtlicher Publikationen im August seinen Rückzug aus Altersgründen bekanntgab, schien zunächst fraglich, ob sich jemand finden würde, der die Lücke füllen könnte. Doch es dauerte tatsächlich nicht lange, bis ein neuer Ortsbeauftragter des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge gefunden war: Christoph Wild, der ehemalige Bürgermeister von Hirrlingen, der seiner Heimatstadt unterm Zoller immer noch vielfältig verbunden ist.