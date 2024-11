Volkstrauertag in Hechingen

1 Adolf Vees am Hechinger Gefallenen-Mahnmal. Als junger Mann hat er an diesen Steintafeln mitgemeisselt, heute gestaltet er hier die Volkstrauertag-Feier mit. Foto: Klaus Stopper

Zweiter Weltkrieg – langer her? Am Volkstrauertag wird der Gefallenen unter anderem dieses Krieges gedacht. Einer dieser Toten ist der Hechinger Karl Kronenbitter. Adolf Vees hat ihm ein Buch gewidmet.









„Mein Gott, der war ja so alt wie ich als er gestorben ist“. Bei so vielen Namen sei ihm dieser Gedanke gekommen, erinnert sich Adolf Vees, heute 88 Jahre alt, an seine Zeit als junger Mann.