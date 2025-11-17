Der Volkstrauertag stand auch in Altensteig ganz im Zeichen der Gedenkfeiern für die Verstorbenen und Kriegstoten.
Auf den Friedhöfen der Kernstadt und den Stadtteilen fanden anlässlich dieses Feiertags Feiern und Kranzniederlegungen statt. Wie der Altensteiger Bürgermeister Oliver Valha bei der Gedenkfeier in der Aussegnungshalle des Altensteiger Waldfriedhofs in seiner Rede erläuterte, zeichne die selbstkritische Erinnerung unsere Gesellschaft aus – und ermögliche so erst einen Heilungsprozess. Denn die Folgen des Zweiten Weltkrieges würden noch über Generationen hinweg nachwirken, verdeutlichte der Bürgermeister in seiner Rede weiter.