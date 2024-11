1 Am Leidringer Kriegerdenkmal (Bild) ist eine Kranzniederlegung geplant. Foto: Wolf-Ulrich Schnurr/Wolf-Ulrich Schnurr

Aus dem einstigen Erinnern an gefallene, deutsche Soldaten ist ein Tag geworden, an dem still der Opfer von Krieg und Gewalt weltweit gedacht wird. So wird auf dem Kleinen Heuberg der Volkstrauertag begangen.









Aus dem einstigen Erinnern an gefallene, deutsche Soldaten ist ein Tag geworden, an dem still der Opfer von Krieg und Gewalt weltweit gedacht wird. Dieser ist traditionell jedes Jahr am zweiten Sonntag vor dem ersten Advent.