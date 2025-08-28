Volkstanzgruppe Hausach-Einbach: Barfuß zum Takt der Wellen getanzt

Die spontane Show kam gut an: Die Trachten- und Volkstanzgruppe Hausach-Einbach in Tracht barfuß tanzend am Atlantikstrand in Vieira de Leiria in Portugal, umringt von beifallklatschenden Badegästen. Waltraud Schoch erzählte im Gespräch mit der Redaktion, wie es dazu kam. Als Carlos „Charly“ Fernandes noch Wirt der Hausacher „Burgschänke“ war, endeten die Tanzproben der Trachtengruppe meist dort, bald verbanden den Verein und den Wirt eine enge Freundschaft. Carlos Fernandes erzählte den Volkstänzern von seiner Heimat in Vieira de Leiria und vom dortigen Festival Nacional de Folclore. Irgendwann wolle er mit ihnen dort hinfahren und sie dort mit den portugiesischen Folkloregruppen auftreten sehen. Fernandes musste 2018 die „Burgschänke“ aus gesundheitlichen Gründen aufgeben, der Traum, mit den Einbachern nach Portugal zu reisen, blieb. Für 2020 war bereits alles in trockenen Tüchern – doch dann machte Corona der Reise einen Strich durch die Rechnung, es musste alles storniert werden.

Jetzt, fünf Jahre später, wurde der Traum Wirklichkeit. Carlos Fernandes hatte mit seinen „Portugal Tours“ alles bestens organisiert. Am vergangenen Donnerstag hob der Flieger in Zürich ab. Nach einer Stadtführung in Porto ging es entlang der Costa Verde, dem Surferparadies, bis nach Vieira de Leiria. Dort zeigten Carlos Fernandes und sein Sohn den Schwarzwäldern die Sehenswürdigkeiten der kleinen Stadt. Eine Portweinprobe und kulinarische Highlights rundeten das Programm ab. Höhepunkt war dann das „Festas Praia da Vieira“, auf dessen Plakat die „Grupo Foclórito Trachten- und Volkstanzgruppe Hausach-Einbach“ neben vielen anderen angekündigt war. Das Programm begann um 10 Uhr und endete erst nach Mitternacht. Ein farbenfrohes Ereignis, mit dem die Portugiesen nicht nur ihre Volkskultur, sondern auch ihre Lebensfreude und mit einer Prozession am Sonntag ihre Heiligen feiern: Regionale Spezialitäten, Handwerkskunst, Folklore zwischen Meer, Pinienwald und Kleinstadtleben. Vieira hat etwa so viele Einwohner wie Hausach, aber wesentlich mehr Feriengäste.

Vieira hat so viele Einwohner wie Hausach

Nach ihrem Auftritt hatte Waltraud Schoch noch einen innigen Wunsch: ein Gruppenbild in Tracht, barfuß am Strand. Und als die Mädels ihre Strumpfhosen ausgezogen und die Männer ihre Hosen hochgekrempelt hatten, fing Musikantin Marlies plötzlich an, die Sternpolka zu spielen. Das juckte in den Füßen, und so machten die Einbacher den Sandstrand zur Tanzfläche, Marlies spielte das ganze Repertoire durch, und als beim „Krüz König“ die Mädchenbeine flogen und bei der „Schwarzwaldmarie“ alles mitklatschte, jubelte das Publikum in Badehosen und Bikinis. „Das war genial, das vergisst keiner von uns“, schwelgte Waltraud Schoch nach der Rückkehr am Montag in Erinnerungen. Am Sonntag genoss man noch das Folklorefest, auf dem Rückweg stand noch für einige Stunden die Hauptstadt Lissabon auf dem Programm. Für die Mitglieder zwischen 18 und 70 Jahren sei die Reise eine perfekte Gelegenheit gewesen, noch enger zusammenzuwachsen und auch die Kameradschaft zwischen den Generationen zu pflegen.

Proben

Am Mittwoch, 3. September, geht es wieder los mit den wöchentlichen Proben. Ab 20 Uhr in der alten Aula der Graf-Heinrich-Schule sind alle willkommen, die das Tanzen überlieferter Tänze mal ausprobieren wollen.