Volkstanzgruppe Hausach-Einbach: Barfuß zum Takt der Wellen getanzt

Die Trachten- und Volkstanzgruppe tanzte am Strand von Vieira. Ein Video der Schwarzwälder in Portugal begeistert in den Sozialen Medien.
Die spontane Show kam gut an: Die Trachten- und Volkstanzgruppe Hausach-Einbach in Tracht barfuß tanzend am Atlantikstrand in Vieira de Leiria in Portugal, umringt von beifallklatschenden Badegästen. Waltraud Schoch erzählte im Gespräch mit der Redaktion, wie es dazu kam. Als Carlos „Charly“ Fernandes noch Wirt der Hausacher „Burgschänke“ war, endeten die Tanzproben der Trachtengruppe meist dort, bald verbanden den Verein und den Wirt eine enge Freundschaft. Carlos Fernandes erzählte den Volkstänzern von seiner Heimat in Vieira de Leiria und vom dortigen Festival Nacional de Folclore. Irgendwann wolle er mit ihnen dort hinfahren und sie dort mit den portugiesischen Folkloregruppen auftreten sehen. Fernandes musste 2018 die „Burgschänke“ aus gesundheitlichen Gründen aufgeben, der Traum, mit den Einbachern nach Portugal zu reisen, blieb. Für 2020 war bereits alles in trockenen Tüchern – doch dann machte Corona der Reise einen Strich durch die Rechnung, es musste alles storniert werden.