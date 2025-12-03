Die Kastelruther Spatzen haben ein großes Herz für die Volksmusik. Nun hat ausgerechnet eine Herz-OP Sänger Norbert Rier ausgebremst. Für ihn springt bei der Weihnachtstournee sein Sohn Alexander ein.
Grimma - Der Sänger der Kastelruther Spatzen erholt sich noch von einer Herz-OP - daher springt Norbert Riers Sohn Alexander bei der alljährlichen Weihnachtstour ein. Eingewöhnungsprobleme mit dem Junior gab es nicht, verrät Keyboarder und Akkordeonspieler Albin Gross (70). "Alexander hat die Lieder schon als Kind gehört und kennt sie in- und auswendig." Und: "Bei den Fans kommt es gut an, dass der Sohn für den Vater einspringt."