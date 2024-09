Volkslieder behutsam verjazzt: Neele Pfleiderer trat in Ettenheimmünster auf

1 Unter der großen Linde in Landelins Garten trat die Jazzsängerin und Komponistin Neele Pfleiderer mit ihrer vierköpfigen Instrumentalgruppe auf. Foto: Decoux

Das letzte Freiluft-Sommerkonzert in „Landelins Garten“ für dieses Jahr bestritt jetzt die Freiburger Jazzmusikerin Neele Pfleiderer mit ihrer vierköpfigen Intsrumentalgruppe „Sound Voyage“. Rund 70 Gäste ließen sich das trotz drückender Hitze nicht entgehen.









Im von der Familie Treiber gepachtetem Grün des ehemaligen Klostergeländes bietet sich eine prächtige Linde sowohl als Bühnenkulisse als auch weit ausladendem Schattenspender an. Die Jazzsängerin und Komponistin Neele Pfleiderer, Jahrgang 1982, stellte ihre Lörracher Geburtsherkunft sogleich eingangs unter trefflichen Beweis – nämlich mit Johann Peter Hebels gesungenem Mundartgedicht „Trost“. Da geht es um anrührende Gefühle zu Höhen und Tiefen des Lebens. Trotz „bösi Zit“ (böser Zeit) gibt es dennoch Hoffnung: „Bisch zfriede! S‘isch jo nit so schlimm!“ Pfleiderer schaffte es, mit wohltuend warmer Stimme und authentischem Wiesentäler Dialekt dem einstigen Heimatdichter mit langsamen Jazz blendend gerecht zu werden. Auch dank Fabienne Ambuehl am Freiluft-Keyboard, Yuri Goloubev am Kontrabass sowie Fabian Willman am Tenorsaxophon und Frederik Heisler am umfangreichen Schlagzeug.