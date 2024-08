Volkslaufserie im Kreis Calw: Zum Jubiläum kommt ein Stargast

1 Sebastian Kienle. Foto: Eibner-Pressefoto/Florian Wiegand

Die Volkslaufserie der Sparkasse Pforzheim-Calw wird 20 Jahre alt. Bei der Jubiläumsveranstaltung in Nöttingen am 3. Oktober wird auch der Ironman-Sieger Sebastian Kienle dabei sein.









Mit zwei Veranstaltungen – der Keibellauf in Huchenfeld am 8.September und der Heckengäulauf in Serres am 3. Oktober – beendet die Volkslaufserie der Sparkasse Pforzheim-Calw die Laufsaison 2024. Da es die Volkslaufserie nun seit 20 Jahren gibt, findet am 19. Oktober ein Jubiläumsabend in Nöttingen statt. Der für diesen Termin geplante Waldenserlauf in Neuhengstett entfällt.