Neben tollen Küchenparties mit dem Wok, sportlicher Wassergymnastik oder Spannendem zur Sulzer Solegeschichte kann hält die VHS auch zahlreiche Fremdsprachkurse bereit. Oder, man lernt in einem Fachbetrieb einfach schweißen.

Die Volkshochschule Sulz startet mit einem abwechslungsreichen Kursprogramm ins Frühjahrssemester 2025.

Neben bewährten Angeboten warten auch zahlreiche neue Highlights auf die Teilnehmer. Das Kursangebot richtet sich an alle Altersgruppen und bietet Gelegenheit zur persönlichen Weiterentwicklung und zum gemeinsamen Lernen.

Wassergymnastik und Küchenparty

Neu im Programm ist etwa die Vortragsreihe über das Sulzer Solegeschichte und gibt faszinierenden Aspekte zum Hallbergwerk preis. Der Kurs endet mit einem Stadtrundgang, der den Teilnehmern die Geschichte von Sulz aus einer ganz neuen Perspektive näherbringt.

Beim Sport setzt die VHS Sulz weiterhin auf bewährte Kurse wie Wassergymnastik, Schwimmkurse und Yoga. Neu ist ein spezieller Yoga-Kurs, der sich gezielt an Teilnehmer mit gesundheitlichen Einschränkungen richtet. Für alle, die gerne aktiv bleiben, gibt es zudem den beliebten Kurs „Küchenparty – Let’s Wok“.

Fremdsprachen leicht gemacht

Das Programm umfasst auch spannende Onlinevorträge, darunter Themen wie „Selbstvertrauen und Durchsetzungskraft“, „Kopfrechnen und Vokabeln lernen“, „Finanzen verstehen: Börse und Aktien“ sowie „Rhetorik“. Außerdem gibt es einen Workshop zum Thema „Schminken für die reife Frau“, der hilfreiche Tipps und Techniken für ein frisches Aussehen vermittelt.

Für alle, die ihre Sprachkenntnisse erweitern oder auffrischen möchten, bietet die VHS wieder eine breite Auswahl an Sprachkursen. Im Programm sind Englisch, Französisch und Italienisch in verschiedenen Niveaustufen – von Anfänger bis Fortgeschrittene. Diese Kurse sind ideal für alle, die ihre Fremdsprachenkenntnisse verbessern oder eine neue Sprache erlernen möchten.

Einfach schweißen lernen

Ein neues Angebot ist der Schweißkurs, der in Kooperation mit einem örtlichen Fachbetrieb angeboten wird. Der Kurs richtet sich an private Handwerker und vermittelt praktische Kenntnisse im Schweißen. Die Ausschreibung folgt in den nächsten Wochen, Anmeldungen sind jederzeit über die Website der VHS Sulz (www.vhs-sulz.de) möglich.

Die Kurse können auf der Website der Volkshochschule Sulz gebucht werden.

Neben der Website www.vhs-sulz.de ist die Volkshochschule Sulz auch per E-Mail info@vhs-sulz.de oder telefonisch unter 07454/98 00 94 00 zu erreichen.