Volkshochschule St. Georgen: Action- und lehrreich – das verspricht das neue Programm

Kanu fahren, Brot backen, klettern und die Welt der ätherischen Öle entdecken – vielfältig ist das Programm der Volkshochschule St. Georgen. Anmeldungen sind möglich.
Zwar ohne gedrucktes Programmheft, aber dennoch mit einer Vielzahl an Kursen startet die Volkshochschule (VHS) St. Georgen in ihr Programm für Frühjahr und Sommer. Insgesamt 44 Kurse in Präsenz in der Bergstadt, obendrauf noch einmal ein breites Angebot an Online-Kursen, die ebenfalls über die hiesige VHS gebucht werden können – die Bildungseinrichtung bietet ein „abwechslungsreiches Kursprogramm“ an, macht die Stadtverwaltung in einer Mitteilung Lust auf die Veranstaltungen.