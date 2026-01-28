Volkshochschule St. Georgen: Action- und lehrreich – das verspricht das neue Programm

Kanu fahren, Brot backen, klettern und die Welt der ätherischen Öle entdecken – vielfältig ist das Programm der Volkshochschule St. Georgen. Anmeldungen sind möglich.

Zwar ohne gedrucktes Programmheft, aber dennoch mit einer Vielzahl an Kursen startet die Volkshochschule (VHS) St. Georgen in ihr Programm für Frühjahr und Sommer. Insgesamt 44 Kurse in Präsenz in der Bergstadt, obendrauf noch einmal ein breites Angebot an Online-Kursen, die ebenfalls über die hiesige VHS gebucht werden können – die Bildungseinrichtung bietet ein „abwechslungsreiches Kursprogramm“ an, macht die Stadtverwaltung in einer Mitteilung Lust auf die Veranstaltungen.

Beliebt sind im Programm der VHS stets die Gesundheitskurse, von denen auch diesmal wieder einige im Programm sind. Von Hatha-Yoga und Qigong über Bodyfit und Fit-Mix bis hin zu Rückenfit und zum Kurs „Frauen in Bewegung“ erstreckt sich die Bandbreite. Zudem geht es mithilfe eines Kurses, der Mitte März beginnt, „Fit in den Frühling/Sommer“.

Unter dem Titel „Trimm-dich-Fit“ geht es zudem zum Training raus in die Natur. Wieder fest im Programm sind zudem diverse Kurse im Hallenbad: Neben Babyschwimmen gehört auch Aqua-Gymnastik einmal mehr zum Angebot.

Einige Besonderheiten im anstehenden Semester stellt die Stadtverwaltung in ihrer Ankündigung heraus. Dazu gehören weitere Angebote an der frischen Luft: Bei Einsteigerkursen geht es im Juni und Juli einerseits in Kanu und Kajak aufs Wasser, andererseits nach Oberried zu einem Einsteiger-Kletterkurs am Fels. Ein weiterer Tagesausflug für Outdoor-Fans ist die geführte Raftingtour auf dem Altrhein, die im Juli in Istein startet.

Es wird gesprochen und gekocht

Spanisch, Italienisch, Englisch für Senioren – diese Sprachkurse bietet die VHS in den kommenden Monaten an. Und bei einem Kurs wird es sogar besonders lecker: Bei „L’italiano per la cucina“ wird gesprochen und gekocht. Und das ist nicht der einzige kulinarische Kurs: „Auf die Brote, fertig, los!“ heißt es im Mai.

Weitere Kurse sagen entweder Stress oder Gedächtnislücken den Kampf an. Und unter dem Motto „Denken lenken“ lernen Teilnehmer eines VHS-Kurses, die Kraft ihrer Gedanken zu nutzen. Ums richtige Vererben und das wirksame Kommunizieren geht es in weiteren VHS-Angeboten.

Wer sein Wissen rund um Excel auffrischen und erweitern möchte, ist bei einem Kurs richtig, der Anfang März beginnt und zwei Termine umfasst.

Ätherische Öle für Kinder und Frauen

Handwerklich können sich Teilnehmer eines Kurses betätigen, bei dem es ums Korbflechten mit Peddingrohr geht. Gleich drei verschiedene Kurse legen ihren Fokus auf ätherische Öle. Einmal liegt der Schwerpunkt auf Kindern, ein anderes Mal auf Hormonbalance und Wohlbefinden von Frauen. Und ein dritter Kurs lädt dazu ein „die Kraft der Natur“ mit ätherischen Ölen ganzheitlich zu erleben.

Abgerundet wird das Programm durch viele Online-Kurse. Die Themen reichen von KI-Assistenzen für den Büroalltag über Tipps fürs Kopfrechnen bis hin zum Brauchtum im Frühjahr und zu Ostern.

Für Interessierte

Programm

Für das kommende Semester ist das Programm der St. Georgener Volkshochschule (VHS) ausschließlich online verfügbar. Ab kommenden Montag, 2. Februar, kann es unter vhs.st-georgen.de abgerufen werden.

Anmeldung

Für alle VHS-Kurse ist eine Anmeldung notwendig. Sie kann auch ab Montag, 2. Februar, erfolgen – und zwar unter vhs.st-georgen.de, unter Telefon 07724/8 71 53, unter E-Mail vhs@st-georgen.de oder persönlich in den Räumen der VHS im Erdgeschoss des Rathauses, Gewerbehallestraße 1 bis 3, erfolgen.