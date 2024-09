Die Volkshochschule (VHS) Schramberg startet am 23. September in das Wintersemester.

In einer Mitteilung informiert die VHS über einige Höhepunkte des anstehenden Semesters.

Verena Boos liest am 5. November aus ihrem Buch „Die Taucherin“. Lars Bornschein nimmt die Zuschauer mit bei seiner Lesung am 24. November „make poetry not war“.

Erstmals wird die VHS neben dem Literaturtreff auch ein literarisches Quartett mit Lucy Lachenmaier, Hildegard Klaussner, Georg Fröhlich und Martina Olschowsky am 26. Januar veranstalten.

Für Jugendliche findet am 21. September ein Manga-Zeichenkurs mit Luca Fierravanti statt. Er wird in Techniken zur Erschaffung von Mangafiguren einweisen. Für Jugendliche liest Jana Hoch am 23. Januar aus ihrem Buch „The Ruby Circle“.

Als Besonderheit gibt es zum ersten Mal einen Poetry Slam. Hank M. Flemming führt durch einen Workshop, der mit einem Poetry Slam am 17. November in der Szene 64 enden wird. Bei „Kino im Original“ erwarten die Zuschauer außergewöhnliche internationale Literaturverfilmungen.

Ab 2. September erhältlich

Das Programm ist ab 2. September, in den Dienststellen und Umlandgemeinden erhältlich. Das gesamte Programm sowie weitere Infos erhalten Interessierte unter www.vhs-schramberg.de. Anmeldungen werden ab 2. September entgegengenommen – beim Bürgerservice der Stadt und im Bürgerbüro Sulgen. Telefonische Anmeldungen werden unter 07422/292 15 zu den Öffnungszeiten entgegengenommen oder über die Homepage www.vhs-schramberg.de.

Wie jedes Semester gilt laut Mitteilung: Nur eine rechtzeitige Anmeldung sichert den gewünschten Kursplatz.