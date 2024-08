1 Die Volkshochschule Schiltach/Schenkenzell ist Außenstelle der Volkshochschule Schramberg (Archivfoto). Foto: Riesterer

Die Volkshochschule Schiltach/Schenkenzell startet in das Wintersemester. Es gibt wieder ein abwechslungsreiches Kursangebot für Kinder, Jugendliche und Erwachsene.









Am Montag, 23. September, beginnt das Wintersemester der Volkshochschule Schiltach/Schenkenzell, der Außenstelle der Volkshochschule Schramberg. Die neuen Programmhefte werden am Samstag, 31. August, an die Haushalte in Schiltach und Schenkenzell verteilt.