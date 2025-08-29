Volkshochschule Oberes Nagoldtal: Programm legt Schwerpunkt auf Fitness und Gesundheit

„Fit für die Zukunft“ hat die Volkshochschule Oberes Nagoldtal ihr neues Herbst-/Winterprogramm überschrieben. Mehr als 40 Kurse finden in Altensteig statt.

Der Schwerpunkt liegt auch in diesem Semester auf Erhalt und Förderung der Gesundheit. Die Beweglichkeit steigern, das Körpergewicht reduzieren, durch bestimmte Übungen zur äußeren und inneren Ruhe finden – solche Angebote werden gerne gebucht. Man kann bei der Volkshochschule (VHS) in Altensteig auch Kurse über abstrakte und expressive Malerei belegen, mit einem Nachtwächter die historische Altstadt erkunden oder erfahren, wie leicht das Zehn-Finger-Schreiben auf einer Tastatur erlernt werden kann.

Die Palette der Gesundheits- und Fitnessangebote reicht von Zumba und „Jumping“ bis hin zu Hatha Yoga. Beginn ist am Montag, 15. September, mit „Rücken fit“ in der Turnhalle Walddorf. An zwölf Vormittagen kann man unter Leitung von Michaela Schaible durch gezielte Übungen der Bauch-, Gesäß- und Rückenmuskulatur eine gute Körperhaltung etablieren.

Ebenfalls beliebt ist das „Jumping“. Beim effektiven Ganzkörpertraining werden Kraft, Beweglichkeit und Balance auf gelenkschonende Art trainiert und dabei jede Menge Kalorien verbrannt. Kerstin Schieler leitet den Kurs, der am Montag, 22. September, um 18 Uhr anfängt, ein zweiter folgt ab Mittwoch, 24. September.

Ingrid Lipps leitet auch im neuen Semester zahlreiche Kurse, von „Beckenboden in Balance“ und „Pilates im Sitzen„ bis hin zu „Pilates meets Faszientraining“. Mit ihr werden auch am Samstagnachmittag, 8. November, meditative Kreis- und beschwingte Reigentänze aus aller Welt eingeübt.

Zumba-Party für guten Zweck

Beim Zumba wird zu lateinamerikanischen Klängen der ganze Körper geformt und gefestigt. Treffpunkt ist das Haus des Gastes in Berneck. Der erste von zwei Kursen unter der Regie von Kerstin Schieler beginnt am Mittwoch, 24. September, um 19.15 Uhr. Außerdem steigt am Sonntag, 26. Oktober, von 17 bis 19 Uhr eine Zumba-Party für den guten Zweck im Altensteiger Feuerwehrgerätehaus eingeladen. Die Teilnahmegebühr geht als Spende an das Hospiz in Nagold.

Beim Hatha Yoga kann man durch Reinigungs- und Atemübungen innere Ruhe und Ausgeglichenheit finden.

Zur Erhaltung der körperlichen Gesundheit gehört die Vermeidung eines Herzinfarkts. Darüber informiert Uwe Helber, Chefarzt des Nagolder Krankenhauses, in einem kostenlosen Vortrag am Donnerstag, 20. November, ab 19 Uhr im Bürgersaal des Altensteiger Rathauses.

Wer die englische Sprache lernen oder Grundkenntnisse vertiefen will, kann auch das mit Hilfe der Volkshochschule in Angriff nehmen. Und E-Mails und Chatnachrichten zu beantworten gelingt gut und schnell, wenn man die Buchstaben auf der Tastatur des Computers nicht lange suchen muss. Marianne Bauermann-Mast macht die Teilnehmer an zwei Nachmittagen (14. und 21. November) mit einer audiovisuellen Lernmethode zum Erlernen des Zehn-Finger-Systems bekannt.

Künstler öffnet sein Atelier

In der Kategorie „Kultur und Gestalten“ werden Techniken der abstrakten, expressiven und Aquarellmalerei vorgestellt. Und Künstler Wolfram Paul öffnet an sieben Abenden – das erste Mal am Montag, 9. Oktober, um 19 Uhr – sein Mal- und Zeichenatelier im Untergeschoss des Alten Rathauses. Besprochen werden unter anderem Bildwerke großer Meister. Und an drei Abenden wird die Technik der Kaltnadelradierung unter die Lupe genommen.

Abgerundet wird das Herbst-Winterprogramm durch die Kategorie Politik-Gesellschaft-Umwelt. Unter der Überschrift „Fluch oder Segen?“ wird das Thema Migration behandelt. Bei einer Stadtführung durch Altensteig lernt man ein Stück Heimatgeschichte kennen, ebenso bei einer Wanderung mit dem „Nachtwächter“ Martin Spreng.

Das 128 Seiten starke Semesterheft liegt ab sofort im Altensteiger Rathaus, bei örtlichen Banken und öffentlichen Einrichtungen der Stadt zum Abholen bereit. Inhaltliche Fragen zu den Kursen beantwortet Volkshochschul-Außenstellenleiterin Christa Haizmann unter Telefon 07453/9 46 11 69.