Volkshochschule Oberes Nagoldtal: Programm legt Schwerpunkt auf Fitness und Gesundheit

„Fit für die Zukunft“ hat die Volkshochschule Oberes Nagoldtal ihr neues Herbst-/Winterprogramm überschrieben. Mehr als 40 Kurse finden in Altensteig statt.
Der Schwerpunkt liegt auch in diesem Semester auf Erhalt und Förderung der Gesundheit. Die Beweglichkeit steigern, das Körpergewicht reduzieren, durch bestimmte Übungen zur äußeren und inneren Ruhe finden – solche Angebote werden gerne gebucht. Man kann bei der Volkshochschule (VHS) in Altensteig auch Kurse über abstrakte und expressive Malerei belegen, mit einem Nachtwächter die historische Altstadt erkunden oder erfahren, wie leicht das Zehn-Finger-Schreiben auf einer Tastatur erlernt werden kann.