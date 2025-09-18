Volkshochschule in Wildberg: Vielfältiges Programm unter dem Titel „Fit für die Zukunft“

Das neue Semester an der Volkshochschule Oberes Nagoldtal beginnt am Montag, 22. September. Auch in Wildberg ist einiges geboten, so Außenstellen-Leiterin Angelika Keis.
Die druckfrischen Programmhefte sind mittlerweile im Rathaus erhältlich. Ein Blick auf die bunten Seiten lohnt sich: Das Leitmotto kann auf viele verschiedene Weisen verstanden werden, sei es sportlich, technisch oder kreativ. Wie jedes Semester werden Personen unterschiedlichen Alters und mit unterschiedlichen Interessen hier fündig.