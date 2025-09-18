Volkshochschule in Wildberg: Vielfältiges Programm unter dem Titel „Fit für die Zukunft“

Die druckfrischen Programmhefte sind mittlerweile im Rathaus erhältlich. Ein Blick auf die bunten Seiten lohnt sich: Das Leitmotto kann auf viele verschiedene Weisen verstanden werden, sei es sportlich, technisch oder kreativ. Wie jedes Semester werden Personen unterschiedlichen Alters und mit unterschiedlichen Interessen hier fündig.

Von Rückenschule bis Yoga „Ein Schwerpunkt liegt auch in diesem Jahr auf dem Fitness- und Gesundheitsbereich“, erklärt Angelika Keis. Hier hat sich die vhs über Jahre hinweg ein breites und bewährtes Angebot aufgebaut. Dazu gehören die Rückenschule, sei es ganzheitlich oder präventiv, Pilates, Fitness- und Ausgleichsgymnastik sowie Hatha-Yoga. Das Tanzbein wird bei Kursen wie internationaler Folklore und Zumba geschwungen.

Auch ins Wasser geht es bei einigen Kursen wieder. Erwachsene können sich beim Aqua-Fitness sportlich betätigen. Ein wichtiges Angebot für die Jugend sind die Kinderkurse. Das Kursspektrum reicht hier von Gewöhnungskursen über die ersten Grundlagen in Sachen Schwimmen bis hin zum Könner-Kurs für Kinder ab sechs Jahren.

Qi-Gong zum Ausprobieren

Ein Höhepunkt ist der Qi-Gong-Schnupperkurs in der freien Natur. Qi Gong ist ein Bestandteil der traditionellen chinesischen Medizin und bedeutet wörtlich übersetzt „Energie-Arbeit“. Atmung und langsame fließende Bewegungen werden zu einer harmonischen Ganzheit verbunden. Durch Atemübungen sowie Meditations-, Konzentrations- und Bewegungsübungen soll die Harmonisierung und Regulierung des Qi-Flusses (Energiefluss im Körper) gefördert werden. Dieser Schnupperkurs soll einen ersten Einblick in das Üben mit Qi Gong geben. In diesem Themenbereich findet sich auch der Kurs „Sanftes Pilates, Qi Gong und Tai-Chi-Übungen mit Meditation“, bei dem es um Kräftigung, Entspannung und Energie geht.

Selbstverteidigung für Jugendliche

„Etwas Besonderes in diesem Semester ist der Selbstverteidigungskurs für Jugendliche ab 14 Jahren“, hebt Angelika Keis hervor. Die Teilnehmer setzen sich dabei intensiv mit Techniken der Selbstverteidigung auseinander, um Selbstbehauptung zu erlernen, Angst zu verlieren, und Sicherheit auszustrahlen.

Auf dem Programm steht unter andere eine Pilz-Exkursion. Foto: Angelika Keis

Bewährte und beliebte Kurse wie der Nähtreff und der Männerkochtreff stehen natürlich auch im Semester 2025/26 wieder im Kalender. Hier kommen teilweise seit Jahren dieselben Teilnehmer zusammen, Neulinge sind aber ebenso gerne gesehen. Eine Reise in die faszinierende Welt der heimischen Pilze unternehmen die Teilnehmer der Pilz-Exkursion. Zu dieser Veranstaltung gehören ein theoretischer sowie ein praktischer Teil. Auf die Spuren alter Zeiten begibt sich die Gruppe, die zur Führung durch den Stadtteil Gültlingen aufbricht. „Stadtführer Wilhelm Mohr ist ein echtes Gültlinger Urgestein“, weiß Angelika Keis. Er wird seine Leidenschaft für Geschichte mit entsprechendem Enthusiasmus präsentieren.

Kurse für Eltern und Kinder

Zum Semesterprogramm gehören auch zwei Kurse, die Eltern und Kinder zusammen belegen können. Seidenmalerei und Glasmalerei entdecken Groß und Klein hierbei gemeinsam. Für die Kleinen gibt es zudem die Möglichkeit, sich im Rahmen eines Ferienworkshops mit der Glasmalerei vertraut zu machen. Diese Angebote sind dank des Engagements der Jugendkunstschule der vhs Oberes Nagoldtal möglich.

Eine große Themenvielfalt, die von überall mit einem Internetzugang besucht werden kann, behandelt die vhs Oberes Nagoldtal in ihren Onlinekursen. Diese sind auf der Webseite unter www.vhson.de zu finden.