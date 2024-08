Volkshochschule in Villingen-Schwenningen: Von Bridge-Kurs bis zu veganer Küche

Die neue Programmübersicht der Volkshochschule (VHS) Villingen-Schwenningen für die Monate September bis Dezember ist erschienen. Sie steht online auf der VHS-Homepage www.vhs.villingen-schwenningen.de und liegt jetzt auch wieder druckfrisch zum Mitnehmen in vielen öffentlichen Einrichtungen, den Stadtbibliotheken sowie der VHS-Außenstelle Tuningen aus.

Die VHS-Gebäude in Villingen und Schwenningen sind nach der Grundreinigung ab Montag, 2. September, wieder geöffnet. Dann können die Übersichten auch dort abgeholt werden. Von Politik und Gesellschaft über Sprachen, berufliche Fortbildung, Kochkurse und Gesundheitsprävention bis hin zum kreativen Gestalten reicht die Palette der Angebote.

Ein Höhepunkte ist eine Event-Lesung am Donnerstag, 14. November, ab 19.30 Uhr im Karl-Haag-Saal der Stadtbibliothek in Schwenningen zum Thema „Rauhnächte“ mit der Beststeller-Autorin Tanja Köhler, die in der Region lebt.

Vorträge mit Profis der öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten

Im Oktober startet eine gemeinsame Online-Veranstaltungsreihe von Volkshochschulen und ARD zum Thema „Was Demokratie mit Meinungs- und Pressefreiheit zu tun hat“. Die Vorträge mit Profis der öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten beschäftigen sich beispielsweise mit dem Erkennen von Fake-News, Investigativrecherche, Pressefreiheit oder Erinnerungskultur. Alle Vorträge sind kostenlos, eine Anmeldung bei der VHS ist erforderlich.

Ebenfalls keinen Eintritt kostet ein Vortrag von Immanuel Schäfer zum Thema „Photovoltaik und Solarstrom“ am Donnerstag, 10. Oktober, in der VHS in Schwenningen. Um „Sonnenstrom vom Balkon“ geht es am Mittwoch, 6. November, mit Katharina Baudis in der VHS in Schwenningen.

Hinaus in die Natur

Hinaus in die Natur zur „Pilzexkursion“ mit Edgar Riehle geht es an den Dienstagen, 10. und 17. September, jeweils ab 16.30 Uhr in Villingen. Stephen Burrows möchte die Freude am „Bridge spielen“ wecken. Am Donnerstag 12. September, steht ein Schnupperabend an. Im Anschluss startet ein Anfängerkurs.

„Bücher im Gespräch“ mit Literaturwissenschaftlerin Lucy Lachenmaier heißt es am Freitag, 11. Oktober, in Präsenz im Kulturcafé Häring in Schwenningen und zeitgleich auch als Online-Veranstaltung.

Curcuma in der Tumorprävention

Auch im Bereich der Gesundheitsseminare und Präventionskurse gibt es Neues zu entdecken. Über „Curcuma und seine Bedeutung in der Tumorprävention“ berichtet Elke Schulz am Montag 14. Oktober. Um „Entzündungshemmende Lebensmittel“ geht es mit ihr am Montag, 25. November. Die lizensierte DOSB-Übungsleiterin Inge Wollenweber bietet den Präventionskurs „Aktiv statt schonen“ ab Montag, 14. Oktober, an.

Eine Reihe veganer Kochkurse mit Laura Spieß beginnt am Freitag, 11. Oktober mit den „Besten veganen Fleischalternativen“. Am Samstag, 30. November, geht es um Kuchen und Torten und am Samstag, 7. Dezember, um das „Perfekte vegane Weihnachtsmenü“. Auch die Küche Singapurs, saisonales Essen oder die „Gesunde Mittagspause“ finden sich in den Koch- und Backangeboten. Neben zahlreichen Deutschkursen beginnen Englisch-, Französisch-, Italienisch-, Spanisch- und Japanischkurse auf den verschiedensten Niveaustufen. Bei den Anfängerkursen sind auch Russisch, Portugiesisch und Rumänisch dabei.

Kurse zu Rhetorik und taktvoller Kommunikation

Im beruflichen Bereich gibt es Kurse zu den verschiedenen Office-Programmen, zu Rhetorik, taktvoller Kommunikation, Körpersprache und zum „Digitalführerschein“.

Anmelden kann man sich jederzeit online auf www.vhs.villingen-schwenningen.de oder unter Telefon 07720/82 33 44.