1 Das VHS-Team ist mit zahlreichen neuen Angeboten in Präsenz, online und neuerdings auch hybrid wieder am Start. Foto: VHS

Bildung: Präsenz oder zu Hause: Kursangebot startet in unterschiedlicher Form / Referenten im Live-Stream

Mit einem umfangreichen neuen Angebot startet die Volkshochschule (VHS) VS in den Herbst.

Villingen-Schwenningen. Von interessanten Vorträgen über zahlreiche Sprachen, verschiedene Entspannungs- und Bewegungskurse, Koch-Events bis hin zur beruflichen Bildung ist alles dabei.

Von der traditionellen Semesterstruktur hat sich die VHS gelöst. "Kurse beginnen das ganze Jahr über, damit möglichst keine Wartezeiten entstehen. Alles wird in überschaubaren Einheiten, so genannten Modulen, mit maximal sieben Terminen angeboten, so dass sich niemand lange binden muss", teilt die VHS mit.

Handliche Übersicht

Das ganze Angebot in gedruckter Form gibt es in kleinen, handlichen Zwei-Monats-Übersichten, die in der Volkshochschule und an vielen anderen öffentlichen Stellen zur Mitnahme ausliegen. Aktuell sind dies die Monate September/Oktober. Digital ist das gesamte Angebot unter www.vhs.villingen-schwenningen.de zu finden.

Neben reinen Präsenzkursen gibt es ein umfangreiches Online-Angebot. Neu sind erste Hybrid-Kurse. Dabei handelt es sich um Kurse, bei denen die Teilnehmenden von Termin zu Termin entscheiden können, ob sie vor Ort in der VHS oder von außerhalb – zu Hause oder unterwegs – teilnehmen möchten. "Diesen Service wird die VHS kontinuierlich ausbauen, so dass es schon bald eine Vielzahl solcher Angebote geben wird", heißt es weiter.

Erste Englisch-Kurse

Als erster Hybrid-Kurs beginnt am Donnerstag, 30. September von 8.30 bis 10 Uhr ein Englischkurs B1/B2 "Let’s speak English" mit Carol King in der VHS in Schwenningen vor Ort oder mit der Möglichkeit der Online-Teilnahme. Online-Japanischkurse für Anfänger und für Fortgeschrittene starten bereits am Sonntagnachmittag, 12. September. Weitere Sprachkurse beginnen ebenfalls in den nächsten Tagen, ebenso Bewegungs- und Entspannungskurse.

Bekannte Referenten mit aktuellen Themen kann man kostenlos über Vortrags-Livestreams erleben. Nach der Anmeldung erhalten die Teilnehmenden den Zugangslink. Los geht’s am Montag, 6. September, 18.30 Uhr, mit Niall Ferguson, einem bekannten Historiker, der als Professor unter anderem in Harvard, Stanford und Oxford lehrte. Sein Thema ist "Die großen Katastrophen der Vergangenheit und einige Lehren für die Zukunft". Der Vortrag findet in englischer Sprache statt.

Am Dienstag, 21. September, 19.30 Uh, folgt Claudia Eckert, geschäftsführende Leiterin des Fraunhofer-Instituts für Angewandte und Integrierte Sicherheit, zum Thema "IT-Sicherheit – Herausforderungen für Wissenschaft und Gesellschaft".

Für die Teilnahme am Präsenzunterricht gilt neben den bisherigen Hygienebestimmungen und der Maskenpflicht die drei G-Regel: getestet – geimpft – genesen.

Anmeldungen zu VHS-Angeboten sind über die vhs-Homepage www.vhs.villingen-schwenningen.de oder unter Telefon 07720/82 33 44 möglich. Erreichbar ist die VHS während der Schulferien montags, dienstags und donnerstags von 9 bis 11.30 Uhr. Ab dem 13. September gelten wieder die gewohnten Servicezeiten.