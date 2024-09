Die Loßburger Außenstelle der Kreisvolkshochschule Freudenstadt startet mit neuen Kursen in das Herbstsemester. Wer kleine Reparaturen am E-Bike selbst machen, Filzen lernen oder seinen Faszien etwas Gutes tun möchte, findet hier das Passende.

Ein reichhaltiges Angebot, das von sportlichen bis kreativen Kursen vieles abdeckt, hat die Loßburger Außenstelle der Kreisvolkshochschule Freudenstadt in diesem Herbstsemester. Das geht aus einer Pressemitteilung hervor.

Neu im Programm ist ein Kurs mit Björn Kübler: „Kleinere Wartungsarbeiten am E-Bike selbst durchführen.“ Teilnehmer sollten ein eigenes E-Bike plus Ausrüstung mitbringen. Der Kurs findet am Samstag, 26. Oktober, von 9 bis 13 Uhr in der Auchtweide 50, Spielvereinigung Loßburg statt.

Ein „Smartphone-Kurs speziell für Senioren“ unter der Leitung von Björn Kübler wird am Samstag, 28. September, von 9 bis 12 Uhr angeboten. Er richtet sich besonders an Senioren, die ein Android-Smartphone besitzen und die wichtigsten Funktionen des Geräts kennenlernen möchten. Der Kurs findet in der Eduard Breuninger-Schule im Theorieraum der Schulküche statt.

Beim Filz-Kurs unter der Leitung von Sinaida Ungefuk, Kreativpädagogin und Heilerzieherin, am Samstag, 19. Oktober, von 14.30 bis 19.30 Uhr erschaffen die Teilnehmer beim Filzen Schalen, Bettflaschen, Taschen, Schuhe, Windlichter und vieles mehr, heißt es in der Ankündigung. Der Kurs wird in der Eduard Breuninger-Schule im Theorieraum der Schulküche angeboten.

Zehn Abende „Progressive Muskelentspannung“

Im Programm ist auch wieder ein Kurs mit Katharina Deger. Die „Progressive Muskelentspannung nach Jakobson“ beginnt am Montag, 23. September. Der Kurs umfasst zehn Abende, jeweils von 18.30 bis 19.30 Uhr. Eine Matte, bequeme Kleidung sowie Kissen und Decke sind mitzubringen.

Ein Bewegungskurs mit Übungen nach „Liebscher und Bracht“ mit Faszien-Rollmassagen unter der Leitung von Martina Keck-Anger startet am Montag, 23. September. Er umfasst zehn Nachmittage jeweils, von 14.30 bis 15.30 Uhr. Die Faszienrolle wird zu Verfügung gestellt. Eine Gymnastikmatte sollte mitgebracht werden.

Kurse finden im Bürgerhaus Jakobskirche statt

Der Vormittagskurs „Pilates – Vorkenntnisse erwünscht“ unter der Leitung von Dana Kern, staatlich geprüfte Sport- und Gymnastiklehrerin und Trainerin für Rehabilitationssport, beginnt am Freitag, 20. September, und findet an zehn Vormittagen jeweils von 9.45 bis 10.45 Uhr statt. Alle drei Kurse werden im Bürgerhaus Jakobskirche angeboten.

Anmeldungen zu den Kursen werden unter Telefon 07441/920 14 44 oder auf der Homepage www.vhs-freudenstadt.de entgegengenommen.