Volkshochschule im Kreis Freudenstadt: Diese Kurse gibt es im neuen Semester

1 VHS-Direktor Sascha Falk (links) und Landrat Klaus Michael Rückert zeigen das neue Programm. Foto: Kreisvolkshochschule

Das neue Programm der Volkshochschule im Kreis Freudenstadt ist ab sofort erhältlich. Von Sprachkursen über berufliche Fortbildungen bis hin zu Gesundheitsthemen wird wieder einiges geboten. Die wichtigsten Kurse und Neuerungen im Überblick.









Seit vergangener Woche liegt das neue VHS-Programmheft druckfrisch in den Filialen der Kreissparkasse, in den Volks- und Raiffeisenbanken im Kreis Freudenstadt, in den Stadt- und Gemeindeverwaltungen, im Landratsamt und natürlich in den Geschäftsstellen der Volkshochschule in Freudenstadt und Horb zur Abholung bereit. Darüber berichtet die Kreisvolkshochschule in einer Pressemitteilung.