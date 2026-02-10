Volkshochschule Balingen: Diese Kurse starten im Februar

Die vhs Balingen startet im Februar mit einem breiten Kursangebot: von Fitness und Yoga über Sprachen bis hin zu Kreativ- und Kochkursen. Ein Überblick.
Auf den ersten Blick haben Smartphone-Fotos, schmerzfreie Rücken, springende Fitness-Trampoline und thailändisches Fingerfood nur wenig gemeinsam. Doch sie alle sind Teil des neuen Programms der Volkshochschule Balingen (vhs), das ab Ende Februar startet. Ob Bewegung, Entspannung, Musik, Sprachen oder digitale Kompetenzen – die vhs lädt dazu ein, Neues auszuprobieren und aktiv in den Frühling zu starten.