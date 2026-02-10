Volkshochschule Balingen: Diese Kurse starten im Februar

Die vhs Balingen startet im Februar mit einem breiten Kursangebot: von Fitness und Yoga über Sprachen bis hin zu Kreativ- und Kochkursen. Ein Überblick.

Auf den ersten Blick haben Smartphone-Fotos, schmerzfreie Rücken, springende Fitness-Trampoline und thailändisches Fingerfood nur wenig gemeinsam. Doch sie alle sind Teil des neuen Programms der Volkshochschule Balingen (vhs), das ab Ende Februar startet. Ob Bewegung, Entspannung, Musik, Sprachen oder digitale Kompetenzen – die vhs lädt dazu ein, Neues auszuprobieren und aktiv in den Frühling zu starten.​

Bildbearbeitung und Aquafit Die zweithäufigste Anwendung mit dem Smartphone ist die Fotografie. „Doch mit Bildern kann man mehr machen: Bildbearbeitung bis zur Erstellung eines Fotoalbums – alles ist möglich mit Smartphone und Tablet. Ebenso die Bildbearbeitung und Bildoptimierung“, heißt es in der Ankündigung des Kurses von Antonius Van der Weert. Am 23. Februar zeigt er Teilnehmern, wie das geht. Voraussetzung ist, ein eigenes Smartphone oder Tablet zu besitzen und es am Kurstag mitzubringen.

Im Eyachbad neben der Stadthalle geht es nicht um technische Fertigkeiten. Bei Aquafit geht es viel mehr um die Beweglichkeit, das Herz- und Kreislaufsystem und darum, die Ausdauer zu verbessern. Und zwar unter den gelenkschonenden Bedingungen, die das Wasser bietet. An sieben Terminen hilft Kursleiterin Ines Hess den Teilnehmern auch dabei, durch gezielte Übungen ihre Haltung zu verbessern und so Schmerzen vorzubeugen.

Power für die Zellen

Im Schulzentrum Frommern bietet Esther Bix ab dem 25. Februar ein Ausdauertraining mit Elementen aus Taekwondo und Boxen, gemischt mit Muskelkräftigungsübungen, an. „Es erwartet Sie Spaß ohne komplizierte Choreografien. Gemeinsam kommen wir ordentlich ins Schwitzen und lassen den Stress des Tages hinter uns“, heißt es in der Beschreibung des „Box-Aerobic“-Kurses.

Neben ausreichend Bewegung sind bekanntlich Ernährung und Schlaf maßgeblich für einen gesunden Lebensstil. An vier Terminen klärt die renommierte Agrarwissenschaftlerin Celia König in dem Seminar „Power für die Zellen“ über die häufigsten Nährstoffräuber auf.

Zwischen Anspannung und Entspannung liegt oft nur ein Atemzug. Beim Hatha-Yoga-Kurs der Volkshochschule Balingen geht es genau darum: zur Ruhe kommen, Kraft aufbauen und neue Energie schöpfen – unabhängig vom Erfahrungsstand. Dieser Yoga-Stil ist eine Verbindung aus Körper- und Atemübungen. Im Mittelpunkt steht dabei die Körperkontrolle in Verbindung mit einer bewussten Atmung. Ziel des Kurses ist es nach Angaben der vhs, den Geist zu beruhigen und die Gesundheitskompetenzen zu stärken – für einen stressreduzierten Alltag. Teilnehmen können sowohl Anfänger als auch Fortgeschrittene. Noch sind Plätze frei. Der Kurs beginnt am 27. Februar und findet im vhs-Zentrum in Weilstetten statt.

Somjit Hause zeigt am 27. Februar von 18 bis 22 Uhr, wie man thailändisches Fingerfood zubereitet. Sie hilft den Kursteilnehmern beim Zubereiten der Rezepte: „Ausgefallen, bunt, knackig und frisch lautet die Devise an diesem Abend“, verspricht sie.

Neben der genannten Auswahl bietet das Februar-Programm der vhs Balingen zahlreiche weitere Kurse: von Rückengymnastik über Aquafit bis hin zu kreativen Workshops und Sprachkursen. Für jede Altersgruppe und jedes Fitnessniveau ist etwas dabei – ideal also, um den Winter hinter sich zu lassen und aktiv in den Frühling zu starten.