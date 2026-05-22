Volksfeste: Skandal um Rosi? Streit um Musik bei Volksfest in Bayern

Sollten bestimmte Lieder nicht gespielt werden, weil sie zu sexistisch und frauenfeindlich sind? Auf einem großen Volksfest in Bayern wird darüber gestritten. Es geht auch um einen alten Gassenhauer.

Erlangen - Kurz nach dem Start eines großen Volksfestes in Bayern gibt es Streit um die Musikauswahl. Die Stadtverwaltung der Universitäts- und Technologiestadt Erlangen hat den Festwirten und Bands ein Schreiben mit der Bitte übermittelt, auf der Bergkirchweih auf das Abspielen sexistischer und frauenfeindlicher Lieder zu verzichten. Darunter ist auch der 45 Jahre alte Gassenhauer "Skandal im Sperrbezirk" der Spider Murphy Gang.

Empfehlung gegen zwölf Titel Dem Schreiben liegt eine Liste mit insgesamt zwölf Titeln bei, bei denen die Stadtverwaltung Bedenken hat. Nicht gespielt werden sollten demnach unter anderem Lieder wie "Layla", "Joana", "Baby Bell" und gleich mehrere Mickie-Krause-Songs.

Vorausgegangen war bereits 2021 ein Erlanger Stadtratsbeschluss, der sich vor allem auf das "Donaulied" bezogen hatte, in dessen Text Anspielungen auf eine mögliche Vergewaltigung gemacht werden. 2024 hat man sich mit Festwirten und Musikern zudem darauf geeinigt, das inzwischen häufig von Rechten gekaperte Lied "L'Amour Toujours" nicht mehr zu spielen.

"Musikzensur" oder "Sensibilisierung"?

Der Verein zum Erhalt bayerischer Wirtshauskultur echauffiert sich über den aktuellen Brief. Dessen Leiter, der AfD-Landtagsabgeordnete Franz Bergmüller, sprach von einem "Liederverbot" und von "Musikzensur durch die Hintertür" der FDP-Landesvorsitzende Matthias Fischbach von "kuriosem Blacklisting".

Die Stadt Erlangen ihrerseits macht ausdrücklich darauf aufmerksam, dass es sich nicht um eine Verbotsliste handele. "Die Liste ist als Orientierung und Sensibilisierung gedacht. Unser gemeinsames Ziel mit Wirtinnen, Wirten und Schaustellerbetrieben ist ein friedliches und respektvolles Fest für alle", heißt es vom städtischen Liegenschaftsamt.

Eines der größten Volksfeste Bayerns

Die Erlanger Bergkirchweih ist jedes Jahr zu Pfingsten eines der größten Volksfeste in Bayern. Sie ist besonders bei den vielen Erlanger Studierenden beliebt.

Die Frage, welche Lieder bei Volksfesten gespielt werden sollen, ist längst nicht nur in Erlangen zum Dauerthema geworden. Vor einiger Zeit hatte zum Beispiel auch die Stadt Würzburg für Aufsehen gesorgt, als sie sich wegen sexistischer Inhalte gegen das Abspielen von "Layla" ausgesprochen hatte.