Zehn Tage lang geht es auf dem Messeplatz ab Freitag rund: Das Volksfest VS soll mit jeder Menge Fahrgestellen, Attraktionen und Schlemmerbuden die Daheimgebliebenen anziehen und an den Erfolg von 2019 anknüpfen. Oder sogar darüber hinausgehen.















VS-Schwenningen - Noch ist bis zum offiziellen Start des Volksfests am Freitag um 14 Uhr einiges zu tun auf dem Schwenninger Messegelände. Stück für Stück verwandelt sich der Verkehrsübungsplatz des Schwarzwälder Automobilclubs in dieser Woche in eine bunte Kirmeslandschaft, die zehn Tage lang für ausgelassene Stimmung, Spaß und Abwechslung vom Alltag bei Jung und Alt sorgen soll, sagen die Verantwortlichen der Schaustellerfamilie Gebauer aus Konstanz.

Schaustellerfamilie Gebauer hat einen Namen in VS

Diese hat sich in der Doppelstadt schon seit mehr als 50 Jahren einen Namen gemacht, wenn es rund um das Thema Kirmes und Messe geht. Viele Jahre lang hat der Betrieb die Frühlings- und Herbstmesse im Villinger Friedengrund sowie auf dem Schwenninger Gustav-Strohm-Platz organisiert. Dann kam die Idee auf, als Alternative einmal pro Jahr eine kompakte, größere Version zu veranstalten – nämlich auf dem Schwenninger Messegelände in Kooperation mit der Stadt und der Messegesellschaft. "Wir hatten 2019 eine sehr, sehr gute Resonanz", erinnert sich Heinz Gebauer an die geglückte Premiere. An diese sollte ein Jahr später nahtlos angeknüpft, ja eigentlich sogar noch eines oben drauf gesetzt werden. "Wir wollen wachsen und unsere Attraktivität von Jahr zu Jahr steigern", erklärt Gebauers Schwager, Ralph Vogt, das Konzept. Doch zwei Jahre lang wurde bekanntlich coronabedingt nichts daraus: Volksfeste waren schlichtweg verboten. Mit Verkaufsständen und kleineren Karussells in anderen Städten sowie dank der Coronahilfen habe man sich einigermaßen über Wasser halten können.

"Die Menschen haben Nachholbedarf!"

Die Hoffnung, dass diesmal, im Jahr des Neustarts, eine neue Erfolgsgeschichte geschrieben werden könnte, ist laut der Betreiber berechtigt. "Auf jeder bisherigen Veranstaltung haben wir ein Plus gemacht und waren sogar ein bisschen besser als vor der Corona-Krise", sagt Heinz Gebauer. "Die Menschen haben Nachholbedarf!" Vor allem in Oberschwaben sind die Gebauers mit der Organisation und Gestaltung von Volksfesten und Vergnügungsparks zu Hause, gerade kommen sie Bad Waldsee. 25 Veranstaltungen sind es in diesen Jahr. "Wir sind sehr, sehr positiv gestimmt", sagt Ralph Vogt mit Blick auf das zehntägige Spektakel in Schwenningen, das von der Anzahl der Attraktionen tatsächlich gegenüber 2019 ein bisschen gewachsen ist.

Viele Top-Attraktionen

Und diese können sich in der Tat wieder sehen lassen: Zu den Höhepunkten zählen laut Vogt die überdimensional große Schaukel "Best XXL", mit der der Fahrgast 45 Meter hoch in der Lauft hin- und her schwingt. Das sei auch auf dem Canstatter Wasen eine tolle Attraktion. Zudem soll der "Flipper" mit seinen drehbaren Gondeln auf einer Höhe von 14 Metern viele Kirmesfreunde anlocken. Auf einer Höhe von 35 Metern wird sich außerdem der "Godzilla" im Kreis drehen – eine Attraktion, die bereits vor drei Jahren für Aufsehen gesorgt hat. Immer beliebt sei der sogenannte Bayern-Lift, dann soll der Wellenreiter, eine Berg- und Talbahn, für Vergnügen für die gesamte Familie sorgen. Wieder mit am Start ist eine Geisterbahn, ein Spiegellabyrinth sowie der wohl größte Autoscooter Süddeutschlands, verrät Heinz Gebauer. Mehrere Kinderkarussells oder ein Bungee-Trampolin sollen das Familien-Angebot komplettieren. Ein großer Biergarten – teilweise mit Livemusik – und viele Schlemmerbuden mit kulinarischen Angeboten, egal ob Zuckerwatte, Zwiebelrosen, Langosch, Churros oder Flammkuchen, sollen den entsprechenden Rahmen bieten und zum Verweilen einladen, sagen die Gebauers.

Gute Zusammenarbeit mit Stadt und Messegesellschaft

Dass das Volksfest – ebenso wie schon 2019 – mitten in den Sommerferien stattfindet, sieht die Schaustellerfamilie nicht als Nachteil. "Die Stadt muss auch während der Ferien attraktiv sein und den Daheimgebliebenen etwas bieten", ist Ralph Vogt überzeugt. Die Vorfreude auf die kommenden zehn Tagen steht den Gebauers jedenfalls ins Gesicht geschrieben. Denn auch wenn sie nicht genau wissen, wie die Besucher- und Umsatzzahlen tatsächlich ausfallen, so freuen sie sich, überhaupt wieder in VS sein zu können. "Die Unterstützung und der Rückhalt von Stadtverwaltung und Messegesellschaft sind vorbildlich", loben die Organisatoren.

Info: Die Öffnungszeiten

Das Volksfest VS findet von Freitag, 5., bis Montag, 15. August, auf dem Messegelände in Schwenningen. Es ist montags bis freitags von 14 bis 22 Uhr, samstags und sonntags von 11 bis 22 Uhr geöffnet. Aufgrund des Auftritts von Mark Forster auf dem Messegelände am Freitag, 12. August, bleibt das Volksfest an diesem Tag geschlossen.