Volksfest in Stuttgart: Der Traditionsmorgen ist gestrichen

Volksfest in Stuttgart

1 Lang ist es her: Alt-OB Manfred Rommel bei einem seiner legendären Fassanstiche vor der Fruchtsäule. Foto: dpa

Ist es nur noch ein Sauffest? Oder hat das Volksfest noch Bezüge zu seiner Historie, zur Stiftung als Erntedankfest? Zumindest den Traditionsmorgen gibt es dieses Jahr nicht mehr – das sind die Gründe.









Link kopiert



Der Programmpunkt fehlt. Seit vielen Jahrzehnten fand samstags eine Eröffnung des Volksfestes statt. Zuletzt Traditionsmorgen genannt, mit Trachtengruppen, Blaskapellen und Fahnenschwingern. Das ist jenes letzte Fitzelchen an Historie, das an die Ursprünge des Volksfestes als Erntedankfest erinnert und daran, dass die Eröffnung ewig lang am Samstag vor der Fruchtsäule stattgefunden hatte – bevor Kaufleute und Fernsehschaffende vor 17 Jahren glaubten, das Fest strecken zu müssen und freitags beginnen zu lassen, besserer Quoten und Geschäfte wegen.