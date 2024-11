Der Katharinenmarkt hat am Wochenende wieder Tausende Menschen nach Seelbach gelockt. Gemeinsam mit dem Polizeirevier Lahr zog die Gemeindeverwaltung am Sonntagmittag gemeinsam eine „erfreuliche Bilanz“.

Nach dem historischen Auftakt am Samstag herrschte an den Ständen und in den Lauben Hochbetrieb. „Bis tief in die Nacht wurde bei bester Stimmung gefeiert“, heißt es in der Pressemitteilung. Wieder sehr gut genutzt worden seien die Nachtbusse, die eine große Zahl an „Nachtschwärmern“ sicher zum Markt und wieder nach Hause brachte.

Lesen Sie auch

Gute Zusammenarbeit

„Die Sicherheitslage war für eine Veranstaltung dieser Größe erneut ruhig und unauffällig. Neben einer körperlichen Auseinandersetzung kam es zu kleineren Einsätzen, aber insgesamt können wir eine sehr gute Bilanz ziehen. Die Zusammenarbeit zwischen Polizei, Security und Gemeinde lief reibungslos“, werden Vertreter des Polizeireviers Lahr zitiert.

Sonderwache im Feuerwehrgerätehaus

Die Beamten waren am Marktwochenende mit einer Sonderwache im Feuerwehrgerätehaus vertreten. Zudem waren nach Gemeindeangaben bis zu 14 Kräfte einer privaten Sicherheitsfirma im Einsatz.

Angespannte Parksituation

Am Sonntag erfreuten sich die Stände der Marktbeschicker bei frühlingshaften Temperaturen großer Beliebtheit. Die Parksituation im Ort war erneut angespannt, aber kontrolliert, berichtet die Seelbacher Gemeindeverwaltung. Der kostenlose Busshuttle von und nach Lahr habe die Situation wieder verbessert.