Volksfest in Seelbach: Mit Umzug und Wurstessen geht der 570. Katharinenmarkt stimmungsvoll zu Ende

Der Mut hat sich ausgezahlt: Trotz Regenrisiko fand der Seelbacher Katharinenmarktumzug erstmals seit 2019 wieder statt. Hier gibt’s die Bilder zum Umzug und zum Wurstessen.
„Wir haben Mut zum Risiko bewiesen und es hat sich voll gelohnt“, erklärte Bürgermeister Michael Moser am Montagnachmittag im Gespräch mit unserer Redaktion strahlend. „Wir sind sehr froh, dass wir es durchgezogen haben.“ Tatsächlich stand der erste Katharinenmarktumzug seit sechs Jahren aufgrund des anhaltenden Regens kurz vor der Absage.