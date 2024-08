Volksfest in Schwenningen

1 Auf das Volksfest auf dem Schwenninger Messegelände freuen sich (von links) Ralph Vogt, Barbara Vogt-Gebauer und Heinz Gebauer. Foto: Jochen Schwillo

Sommerzeit ist Volksfestzeit: Am Freitag, 2. August, startet auf der Schwenninger Messe wieder das Volksfest. Der Aufbau ist mittlerweile in vollem Gange, für den die Schausteller teilweise weite Wege auf sich nehmen müssen.









Der Rummel ist wieder in der Stadt. Am Dienstag begann am Schwenninger Messegelände der Aufbau des Volksfestes.