Das Schonacher Volksfest soll einmal mehr zahlreiche Besucher auf den Festplatz im Obertal locken – am letzten Augustwochenende wurden die ersten Voraussetzungen geschaffen: Das Zelt wurde, trotz eines Einsatzes, am Samstag aufgebaut.

Am vergangenen Samstag bauten zahlreiche Helfer des Fördervereins der Freiwilligen Feuerwehr Schonach, der für das Volksfest verantwortlich zeichnet, das 50 Meter lange Festzelt auf unter Anleitung eines Zeltmeisters des Zeltverleihers Hoffmann aus Engen.

Obwohl etliche Mitglieder eine Ölspur beseitigen mussten, standen ab 7 Uhr fast 30 Helfer auf dem Festplatz im Obertal, weitere kamen nach dem Einsatz im Laufe des Vormittags hinzu. „Wir hatten etwas Sorge, ob das Wetter nach den Kapriolen der letzten Tage mitmacht, derzeit sieht es aber sehr gut aus“, freute sich der Vorsitzende des Fördervereins, Thomas Schilli.

Zeltgröße hat sich bewährt

Die Zeltgröße habe sich im letzten Jahr bewährt, betonte auch Festwirt Georg Schilli. Die Aufteilung im vergangenen Jahr mit der „eingebauten“ Bar im Zelt werde beibehalten, auch die Kuchentheke werde wie beim letzten Mal in der Thekenzeile integriert, erklärten die Schilli-Brüder.

Doch es gibt auch in diesem Jahr Neuerungen: Die Thekenzeile sei enorm in die Jahre gekommen, zudem musste immer wieder „angestückelt“ werden. „Unsere Zimmerleute haben eine neue Theke konstruiert und unter Mithilfe vieler helfender Hände neu gebaut. Die Neukonstruktion lässt sich jetzt supereinfach zusammenbauen und passt hervorragend hinein“, freute sich Thomas Schilli – das habe zwar eine größere Summe verschlungen, rechne sich aber schon nach kurzer Zeit, ist er sicher. Zudem, so Festwirt Georg Schilli, sei nun auch ein neuer Stromcontainer im Einsatz – wenn mal irgendwo Strom ausfalle, könne ganz schnell auf eine andere Leitung umgeswitcht werden.

Abwechslungsreiches Programm für Jung und Alt zusammengestellt

Wie im Vorjahr wird auch die Bühne an der Stirnseite platziert werden. Die Mitglieder der Feuerwehr haben wieder ein abwechslungsreiches Programm mit viel Unterhaltung für Jung und Alt zusammengestellt, auch die Speisekarte lässt kaum Wünsche offen. Bereits ab Montag, werde man mit dem Innenausbau beginnen. „Wir nehmen uns etwas mehr Zeit, weil der Aufbau ja doch einige Veränderung mit sich bringt“, erklärten Festwirt Georg Schilli und Fördervereins-Vorsitzender Thomas Schilli einmütig. „Dann muss nur noch das Wetter mitspielen“, so ihr Fazit.