Volksfest in Rottweil: Das erwartet Besucher auf dem Festplatz am Stadion

Das Volksfest in Rottweil ist zurück. Wir haben uns umgeschaut, was die Besucher in diesem Jahr erwartet und welche Neuheiten es gibt.

Noch ist es ruhig auf dem Festplatz vor dem Stadion in Rottweil. Bei strahlendem Sonnenschein und Temperaturen von über 25 Grad Celsius steckt die Schaustellerfamilie Ruoff mitten in den Vorbereitungen für das Volksfest. Anhänger stehen kreuz und quer auf dem Gelände, Mitarbeiter und Helfer schrauben, bauen auf und laden Fahrgeschäfte ab. Doch schon bald wird sich das Bild verändern: Dann werden Musik, Lichter und ausgelassene Stimmung den Festplatz erfüllen.

Ab Freitag, 29. Mai, kehrt das Rottweiler Volksfest zurück und verwandelt den Platz erneut in einen bunten Treffpunkt für Jung und Alt. Bis Sonntag, 7. Juni, warten zehn Tage voller Fahrgeschäfte, Feuerwerk und Rummelstimmung auf die Besucher.

Nico Metz von der Schaustellerfamilie Ruoff, die bereits zum elften Mal Station in Rottweil macht, blickt optimistisch auf die kommenden Tage. Besonders das angekündigte Wetter stimme ihn positiv. „Es ist jedes Jahr ein Glücksspiel“, erzählt Metz im Gespräch mit unserer Redaktion. Mit Temperaturen um die 25 Grad sei man sehr zufrieden. Zu heiß dürfe es allerdings auch nicht werden. „Wenn es über 30 Grad hat, gehen viele lieber ins Freibad. Und abends sind sie dann oft zu müde, um noch aufs Volksfest zu kommen“, erklärt er.

Sollte tatsächlich große Hitze eintreten, wolle man flexibel reagieren und das Volksfest gegebenenfalls erst gegen 16 Uhr öffnen. Angenehme Plätze gebe es auf dem Festgelände aber trotzdem – etwa im schattigen Biergarten bei einem kühlen Getränk.

Neue Attraktion sorgt für Nervenkitzel

Das Angebot auf dem Festplatz reicht vom Autoscooter über Kinderkarussells bis hin zu Ballwurf- und Losbuden. Besonders actionreiche Fahrgeschäfte wie der „Fighter“ dürften wieder zahlreiche Adrenalinfans anziehen. Neu dabei ist in diesem Jahr der „Shaker“, auch „Roll Over“ genannt. „Das ist eine besondere Art von Breakdancer, bei dem man über Kopf fährt“, erklärt Metz. Daneben setzt man weiterhin auf bewährte Klassiker. Eine gute Nachricht für viele Besucher: Nach zweijähriger Pause kehrt der beliebte Musikexpress zurück.

Insgesamt gibt es sieben Fahrgeschäfte auf dem Volksfest. „Vier für die größeren Gäste und drei für die kleinen“, sagt Metz. „Aber bei uns ist wirklich für jedes Alter etwas dabei, genau das macht ein Volksfest aus.“

Besonders wichtig sei zudem, dass der Besuch des Festplatzes kostenlos bleibt. „Jeder kann einfach vorbeikommen, über den Platz schlendern und die Atmosphäre genießen.“

Klassiker auch beim Essen

Kulinarisch erwartet die Besucher wieder das typische Volksfest-Angebot. Bratwurst, heiße Rote, Pommes, Steak, Langos, Crêpes, gebrannte Mandeln oder Schokofrüchte gehören zum Sortiment. „Das gehört einfach dazu“, sagt Metz.

Der Höhepunkt

Ein Höhepunkt bleibt wie jedes Jahr das Feuerwerk. Dieses findet an beiden Freitagen jeweils bei Einbruch der Dunkelheit statt. Außerdem gibt es mittwochs einen Kindertag mit ermäßigten Preisen.

Öffnungszeiten des Volksfest

Am Eröffnungstag, Freitag, 29. Mai, ist das Volksfest von 16 bis 23 Uhr geöffnet. Von Montag bis Samstag gelten anschließend die Öffnungszeiten von 14 bis 23 Uhr. An Sonn- und Feiertagen – darunter Fronleichnam – öffnet der Festplatz bereits um 12 Uhr.

Sollte wegen großer Hitze eine spätere Öffnung notwendig werden, werde dies am Eingang sowie im Internet bekanntgegeben.