Volksfest in Rottweil: Das erwartet Besucher auf dem Festplatz am Stadion

Das Volksfest in Rottweil ist zurück. Wir haben uns umgeschaut, was die Besucher in diesem Jahr erwartet und welche Neuheiten es gibt.
Noch ist es ruhig auf dem Festplatz vor dem Stadion in Rottweil. Bei strahlendem Sonnenschein und Temperaturen von über 25 Grad Celsius steckt die Schaustellerfamilie Ruoff mitten in den Vorbereitungen für das Volksfest. Anhänger stehen kreuz und quer auf dem Gelände, Mitarbeiter und Helfer schrauben, bauen auf und laden Fahrgeschäfte ab. Doch schon bald wird sich das Bild verändern: Dann werden Musik, Lichter und ausgelassene Stimmung den Festplatz erfüllen.