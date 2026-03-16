Volksfest geht in nächste Runde: So laufen die Planungen für den Kehler „Messdi“ im Mai

Mehr als 195 000 Besucher strömten 2025 zum „Messdi“. Auch 2026 soll die Großveranstaltung wieder Menschen aus der Region nach Kehl ziehen.
Zum dritten Mal verantwortet die Kehl-Marketing die Organisation der Großveranstaltung. Monatelange Planung, intensive Abstimmung und zahlreiche Gespräche mit unterschiedlichen Bereichen der Stadtverwaltung, mit der Polizei, Rettungsdiensten sowie mit den Dienstleistern sind erforderlich, um den reibungslosen Ablauf zu gewährleisten. „Der Messdi ist ein riesiges Gemeinschaftsprojekt, bei dem viele Bereiche ineinandergreifen“, sagt Tourismusleiterin Antje Lenz von der Kehl-Marketing.