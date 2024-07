1 Sensenspieß und Gewehre: Waffen der Schiltacher „Wehrmannschaft“ im Museum am Markt. Foto: Harter

1849 zieht die Schiltacher Bürgerwehr gegen die preußische Armee in den Kampf. Wenig später greifen auch die Lehengerichter zur Waffe. Die Folgen bekommen alle Bürger zu spüren – egal, ob familiär, politisch oder karitativ.









Was man im Mai 1849 in der Zeitung las, verhieß nichts Gutes: „Wird es ernst, sich zu befreien, sind Gut und Blut daran zu wagen“. Schon wurde in Schiltach eine „Mannschaft“ aus jungen Männern aufgestellt, „bereit, für die Freiheit in den Kampf zu ziehen“.