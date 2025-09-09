Volksbank und Sparkasse erklären: Echtzeitüberweisungen werden auch in Lahr immer beliebter, bergen aber Risiken

Eine neue EU-Verordnung soll die Echtzeitüberweisung als Mittel des Geldtransfers stärken. Doch es gibt Risiken. Die Volksbank Lahr und die Sparkasse klären auf.
Beim Online-Banking einmal eine Null zu viel eingetippt und schon werden 1000 Euro statt 100 Euro abgebucht. So vorsichtig man auch vorgeht, können Fehler wie diese schnell passieren – und künftig noch fataler enden. Denn bei einer Echtzeitüberweisung, die immer mehr zum Standard wird, ist es nicht mehr möglich, das zu viel überwiesene Geld ohne das Einverständnis des Empfängers zurückzuholen.