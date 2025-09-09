Volksbank und Sparkasse erklären: Echtzeitüberweisungen werden auch in Lahr immer beliebter, bergen aber Risiken

Eine neue EU-Verordnung soll die Echtzeitüberweisung als Mittel des Geldtransfers stärken. Doch es gibt Risiken. Die Volksbank Lahr und die Sparkasse klären auf.

Beim Online-Banking einmal eine Null zu viel eingetippt und schon werden 1000 Euro statt 100 Euro abgebucht. So vorsichtig man auch vorgeht, können Fehler wie diese schnell passieren – und künftig noch fataler enden. Denn bei einer Echtzeitüberweisung, die immer mehr zum Standard wird, ist es nicht mehr möglich, das zu viel überwiesene Geld ohne das Einverständnis des Empfängers zurückzuholen.

Was sind Echtzeitüberweisungen?

Eine Echtzeitüberweisung, auch „Instant Payment“ genannt, ermöglicht einen sofortigen Geldtransfer auf das Konto des Empfängers. Das Geld wird innerhalb von zehn Sekunden abgebucht und dem anderen Konto gutgeschrieben, sodass der Kontoinhaber sofort darüber verfügen kann. Bei Standardüberweisungen dauert die Übertragung oft einen Werktag. Die Instant-Payments funktionieren zudem rund um die Uhr – also auch nachts und an Wochenenden.

Wie häufig werden Echtzeitüberweisungen bereits genutzt?

Über das Online-Banking werden bei der Volksbank Lahr rund 20 Prozent aller Überweisungen in Echtzeit getätigt, erklärt Prokurist und „Direct Banking“-Bereichsleiter Florian Störk auf Anfrage unserer Redaktion. „Tendenz steigend.“ Bei der Sparkasse Offenburg/Ortenau sind es laut Pressesprecher Klaus Fey rund 30 Prozent. Auch hier: „Tendenz steigend.“

Was besagt die neue EU-Verordnung?

Ab dem 9. Oktober müssen alle Geldinstitute Echtzeitüberweisungen nicht nur empfangen, sondern ihren Kunden auch aktiv anbieten. Darüber hinaus wird eine Sicherheitsprüfung seitens der Bank, bei der IBAN und Empfänger abgeglichen werden, zur Pflicht (Verification of Payee). Die Echtzeitüberweisung muss auf allen Kanälen wie Online-Banking, App, SB-Automat, Serviceschalter, Telefonbanking und Überweisungsträger angeboten werden. Einen Preisaufschlag gibt es nicht mehr.

Europäische Banken sollen wettbewerbsfähiger werden

Das Ziel des Gesetzes ist es, europäische Banken im Wettbewerb mit Anbietern wie Paypal, die über weniger Sicherheitsmechanismen verfügen, konkurrenzfähiger zu machen. Eine Entwicklung, die die Sparkasse Offenburg/Ortenau positiv bewertet: „Die Schaffung neuer Bezahlverfahren setzt ein wettbewerbliches Gegengewicht zu starken amerikanischen oder asiatischen Anbietern“, so Fey. Sparkasse und Volksbank verweisen beide auf den europäischen Zahlungsdienst Wero, der sekundenschnelle Zahlungen per Smartphone ermöglicht.

Werden „Instant Payments“ künftig zur Pflicht?

Nein, klärt Störk für die Volksbank auf. „Es gibt weiterhin die normale SEPA-Überweisung, der Kunde hat also ein Wahlrecht.“ Der Prokurist geht jedoch davon aus, dass sich der Anteil von Echtzeitüberweisungen am Gesamtaufkommen ab dem 9. Oktober erhöhen wird.

Welche Vorteile bieten Echtzeitüberweisungen?

Dass der Geldtransfer innerhalb von Sekunden erfolgt und rund um die Uhr möglich ist, sei „insbesondere in dringenden Situationen ein großer Vorteil“, erklärt Fey für die Sparkasse. Störk nennt als Beispiel, dass Säumniszuschläge verhindert werden können. Etwa wenn einem siedend heiß einfällt, dass eine Rechnung bald fällig ist. Mithilfe der Echtzeitüberweisung muss nicht der nächste Werktag abgewartet werden. Darüber hinaus können Kunden ihre Liquidität besser steuern, insbesondere Empfänger müssen nicht auf den Eingang des Geldes warten.

Geldinstitute freuen sich über höhere Kundenzufriedenheit

Störk hebt aus Sicht der Volksbank die „Ausrichtung am Kunden und dessen Echtzeitbedürfnissen, mit Echtzeitprozessen und Echtzeitbenachrichtigungen“ hervor. Auch für die Sparkasse trage die Echtzeitüberweisung „zur Verbesserung der Kundenzufriedenheit bei“, so Fey.

Welche Risiken gibt es?

„Die Risiken von Echtzeitüberweisungen könnten sein, dass sie aufgrund des sofortigen Geldeingangs praktisch nicht mehr gestoppt werden können“, erklärt Florian Störk. Kunden könnten zwar weiterhin einen Überweisungsrückruf starten, der könne jedoch nur erfolgreich sein, wenn der Empfänger der Rückzahlung zustimmt. Kunden müssen in solchen Fällen die Bank kontaktieren, die dann wiederum den Empfänger um Rücküberweisung des Betrags bittet. Auch Fey weist für die Sparkasse auf Schwierigkeiten bei der Rücknahme im Falle von Betrugsversuchen oder Tippfehlern hin.

Welche Maßnahmen zur Sicherheit ergreifen die Geldinstitute?

Sparkasse und auch Volksbank setzen auf die bereits beschriebene „Verification of Payee“. „Hierbei wird die Übereinstimmung des angegebenen Zahlungsempfängers mit dem Kontoinhaber der angegebenen IBAN geprüft. Dadurch wird das Betrugsrisiko und damit das Verlustrisiko für die Kunden erheblich reduziert“, informiert Fey. Dennoch aber gelte: „Sorgfalt bei der Eingabe der Zahlungsdaten bleibt unerlässlich.“

Kunden können sich selbst ein Limit setzen

Störk weist darauf hin, dass das Ergebnis dieser Prüfung dem Kunden angezeigt wird und – falls die Daten nicht übereinstimmen – die Bank Änderungen vorschlägt, die der Kunde annehmen kann. Ein neuer Sicherheitsmechanismus sei die Möglichkeit, sich selbst ein Limit für Echtzeitüberweisungen einzurichten. Setzt man dies beispielsweise auf 999 Euro, werden auch bei zittrigen Fingern, die eine Null zu viel tippen, eben nicht 1000 statt 100 Euro abgebucht.

Tipps für Firmen

Florian Störk von der Volksbank Lahr hat noch ein paar Tipps für Unternehmen auf Lager: Interne Prozesse seien gegebenenfalls umzustellen, um die Empfängerprüfung zu berücksichtigen. Bei Sammelüberweisungen wiederum könne diese abgewählt werden. Störk betont ausdrücklich, dass dies nur für Firmenkunden gilt. Der eigene Kundenkreis sollte über die korrekten Zahlungsempfängerdaten informiert werden, um Fehler zu vermeiden. Hilfreich sei dabei etwa ein QR-Code oder ein Link bei elektronischen Rechnungen, durch die die Empfängerdaten nicht mehr manuell eingegeben werden müssen.