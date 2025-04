Erstmals in neuer Konstellation – Vorstandsvorsitzender Michael Weisser ist zu Ende des Jahres 2024 in den Ruhestand gegangen – präsentierten Stefan Kern als neuer Vorstandsvorsitzender und Jörg Gompper als Vorstandsmitglied den Jahresabschluss der Volksbank Trossingen.

Letzterer hat sich seit 1. Oktober 2024 in seine Aufgaben eingearbeitet und als Vorstandsmitglied den Bereich „Markt und Handel“ zum 1. Januar von Michael Weisser übernommen, während Stefan Kern auf Michael Weisser als Vorstandsvorsitzender folgte, aber weiterhin für den Bereich „Produktion und Steuerung“ zuständig ist.

50 Mitarbeiter

Insgesamt hat die Volksbank Trossingen 50 Mitarbeiter, einschließlich der Auszubildenden zählen davon 40 zum Bankbereich.

„Als kleines Institut hängen wir von den gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen ab, die im Jahr 2024 eine sehr schwache Entwicklung hatten“, so Stefan Kern. Die Anzeichen für eine spürbare konjunkturelle Erholung zum Jahresbeginn hätten sich nicht verfestigt.

Verwirrende Situation

Trotz dieses wirtschaftlich herausfordernden Jahres blicke die Volksbank Trossingen auf ein zufriedenstellendes Jahresergebnis, ausgedrückt in Schulnoten sei es eine zwei bis drei oder drei plus, so der Vorstandsvorsitzende. Trotz einer aktuell „verwirrenden und spannenden Situation“ sei die Prognose für das Geschäftsjahr 2025 gut, ergänzte Vorstandskollege Jörg Gompper.

Im besten Drittel aller Banken im Land

So konnte die Bilanzsumme im Geschäftsjahr 2024 um 2,5 Prozent auf 325,64 Millionen Euro gesteigert werden, ebenso die Forderungen an Kunden (Kredite) um 2,8 Prozent auf 188,497 Millionen Euro. Die Kundeneinlagen betragen 243,619 Millionen Euro. Angestiegen sind die Kundendepotbestände um 11,3 Prozent auf 76,129 Millionen Euro, wobei dieser Bereich weiter ausbaufähig sei. Stolz zeigen sich Kern und Gompper auf das Eigenkapital von 33,872 Millionen Euro, was einer Gesamtkapitalquote von 19,9 Prozent entspricht. „Wir liegen hiermit im besten Drittel aller Banken von Baden-Württemberg.“

Das Betriebsergebnis nach Bewertung mit 1,262 Millionen Euro bezeichneten die Vorstände als zufriedenstellend, aber ausbaufähig. Für die Mitglieder werden Vorstand und Aufsichtsrat in der Generalversammlung am 25. Juni wie in den vergangenen Jahren eine Ausschüttung in Höhe von drei Prozent vorschlagen. „Den Rest von rund 900 000 Euro werden wir dem Eigenkapital zuführen“ so Stefan Kern und „sollte das Ergebnis im nächsten Jahr besser sein, könnte die Dividende um einen halben oder ganzen Prozentpunkt erhöht werden“.

Spenden und Sponsoring

Neben den eigentlichen Aufgaben eines Geldinstituts widmet sich die Volksbank Trossingen auch wichtigen gesellschaftlichen Bereichen. So wurden im Geschäftsjahr 27 700 Euro Spenden und Sponsoring an Institutionen und Vereine in der Region weitergegeben. Sehr gut besucht seien seit Jahren die Vis-à-Vis-Veranstaltungen im Würfelsaal in Kooperation mit der Hochschule, die auch vier Mal im Jahr 2025 weitergeführt werden.

Ebenso geplant sind der Malwettbewerb „Jugend Creativ“ mit den Grundschulen, und der Fotowettbewerb mit der Hochschule für Musik, das traditionelle Schülerfußballturnier in Zusammenarbeit mit der Spielvereinigung Trossingen sowie die Ausbildungsmesse Metro mit dem Gewerbeverein. Eine Tradition im neuen Gewand wird wieder aufleben mit der Vernissage und Ausstellung Richard Neuz im September.

Gastreferent Lars P. Feld

Bereits am Mittwoch, 4. Juni findet die Mitgliederehrung statt und am Mittwoch 25. Juni die Generalversammlung im Konzerthaus. Als Gastreferent konnte Lars P. Feld gewonnen werden, der im Jahr 2021 Vorsitzender des Sachverständigenrats zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung (Wirtschaftsweisen) gewesen ist.

Unter dem Motto „Ihre Bank für die Region – Mit Kopf, Herz und Hand“ steht 2025 die strategische Konzentration auf Kundenbindung und Digitalisierung auf der Agenda.

Individuelle Beratung

Außerdem soll die Kundenhalle neu gestaltet werden mit Konzentration auf individuelle Beratung, so mit neuen Beratungsplätzen fürs Online-Banking, schließlich gebe es bereits schon mehr als 60 Prozent der Kunden, die das Online-Banking nutzen.

„Wir investieren in die räumliche Umgestaltung, um uns der Zeit anzupassen“, betont Jörg Gompper. „Wir führen nicht das Call-Center im Hintergrund ein“, so Stefan Kern „sondern wir bleiben direkte Ansprechpartner, denn der persönliche Kontakt in allen Generationen ist wichtig, egal in welcher Kommunikationsform“.