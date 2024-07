Der Aufsichtsrat präsentierte gemeinsam mit den beiden Vorständen Boris Braun und Carsten Brüner den Vertretern aktuelle Zahlen, Entwicklungen und gab einen Ausblick auf 2024.

Rund 250 Personen, darunter 137 stimmberechtigte Vertreter waren der Einladung in die Stadthalle gefolgt. Nach der Begrüßung durch das Aufsichtsratsmitglied Urban Bantle, der den Aufsichtsratsvorsitzenden Christian Ruf vertrat, standen neben dem Bericht des Vorstandes unter anderem Aufsichtsratswahlen auf der Tagesordnung. Über alle Beschlussfassungen, Entlastungen und Wahlen wurden offen und mit großer Zustimmung von den anwesenden Vertretern abgestimmt.

Boris Braun begann den Bericht des Vorstandes mit einem kurzen Rückblick. 2023 sei geprägt gewesen durch zahlreiche Veränderungen, nicht nur im Vorstand der Bank. Der ehemalige Vorstandsvorsitzende Henry Rauner sei Ende des Jahres aus dem Vorstand der Bank ausgeschiedden. Auch die Volksbank Rottweil spüre den demografischen Wandel: Acht Renteneinritte habe die Bank 2023 zu verbuchen gehabt. Trotz des Fachkräftemangels und der demografischen Auswirkungen haben die Bank die Mitarbeiterkapazität ausbauen und Neueinstellungen vornehmen können. „Eine wesentliche Veränderung im Jahr 2023 war sicherlich auch das Comeback der Anlagezinsen. Nach Jahren der Nullzinspolitik hat sich die bereits in 2022 angestoßene Zinswende in 2023 weiter fortgesetzt. Während sich Kreditzinsen für den Wohnungsbau und gewerbliche Investitionen deutlich verteuerten, wurde die klassische Geldanlage beispielsweise in Festgelder und Kündigungsgelder wieder attraktiv“, so Braun, der im Anschluss die wesentlichen Kennzahlen der Bank präsentierte.

Die Bank habe 2023 ein sehr gutes Ergebnis erzielt. Mit einem Eigenkapital von 182,2 Millionen Euro sei der Bestand um mehr als 15 Millionen Euro im Vergleich zum Vorjahr ausgebaut worden und liege damit deutlich über dem Wert vergleichbarer Banken.

Die Versammlung beschloss eine Dividendenzahlung in Höhe von drei Prozent für das 2023. Die Dividendenzahlung soll Anfang Juli an alle Mitglieder der Bank erfolgen.

Im Anschluss an die Ausführungen Brauns richtete Carsten Brüner den Blick auf die Weltwirtschaft und gab einen Überblick über die Wirtschaftserwartungen in Deutschland, die mögliche Zinsentwicklung und die daraus resultierende Ertragslage der Bank. Zudem berichtete Brüner über aktuelle Projekte und das gesellschaftliche Engagement der Bank.

Im Fokus für 2024

Im Fokus stehe für 2024 die Kundenzufriedenheit. Brüner verspricht: „Wir wollen unseren Service und unsere Erreichbarkeit weiter ausbauen.“

Nach den Ausführungen der Vorstände sowie des Aufsichtsratsmitglieds Monika Hugger machten die Vertreter bei den Wahlen zum Aufsichtsrat von ihrem Stimmrecht Gebrauch. Einstimmig wiedergewählt wurden Sonja Stern, Christian Ruf, Thomas Albrecht, Urban Bantle und Marc-Peter Kossendey.

Abgerundet wurde der Abend passend zur Fußball-Europameisterschaft durch einen Vortrag des ehemaligen Schiedsrichters Urs Meier. Der gab Einblicke in die Arbeit als Schiedsrichter und die Herausforderung, Entscheidungen unter Druck zu treffen.