Als Zeichen der Wertschätzung haben die Jubilare von der Bank eine Ehrenurkunde und ein Geschenk erhalten.

Die Wurzeln der Genossenschaftsbanken reichen ins 19. Jahrhundert zurück, als Hermann Schulze-Delitzsch und Friedrich Wilhelm Raiffeisen die Idee der „Hilfe zur Selbsthilfe“ entwickelten. Sie gründeten Kredit- und Darlehenskassenvereine, die das Fundament des heutigen genossenschaftlichen Bankwesens bilden.

Ihr Motto „Was einer alleine nicht schafft, das schaffen viele“ förderte die Gemeinschaft und die wirtschaftliche Stabilität. Mit rund 30 Millionen Kunden und über 18 Millionen Mitgliedern sind die Genossenschaftsbanken heute in Deutschland fest verwurzelt.

„Unsere Mitglieder sind zugleich auch Teilhaber und damit tragende Säulen unserer Bank. Mit der Ehrung blicken wir einerseits auf eine lange gemeinsame Geschichte zurück, andererseits verbinden wir damit aber auch die Hoffnung auf eine weiterhin gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit in der Zukunft“, betonte Vorstandssprecher Wolfgang Frey.

Geschenke und Urkunden

In einem persönlichen Brief an die Jubilare drückten die Vorstände Wolfgang Frey und Martin Schmiederer ihren besonderen Dank aus. Als Zeichen der Wertschätzung erhielten die geehrten Mitglieder auf dem Postweg ein Jubiläumsgeschenk sowie eine Ehrenurkunde.

Mitglieder, die seit 60 Jahren mit der Bank verbunden sind, durften sich über einen vitaminreichen Geschenkkorb freuen – eine kleine Geste, die Gesundheit und Wohlbefinden symbolisieren soll.