Volksbank Lahr warnt: „Falscher“ Polizist will Bankkundin hereinlegen

Die Lahrer Volksbank warnt vor einer aktuellen Betrugsmasche. Sie rät dringend, sich nicht am Telefon von Unbekannten unter Druck setzen zu lassen.
Die Volksbank Lahr macht auf eine aktuelle Betrugsmasche aufmerksam, bei der sich Täter am Telefon als Polizisten ausgeben. Die Angerufenen sollen dazu gebracht werden, hohe Beträge von ihrem Konto abzuheben. Den Bankbeschäftigten sollen nicht sagen, wofür das Geld benötigt wird oder einen frei erfundenen Grund nennen. Solche Fälle hätten sich zuletzt gehäuft, heißt es.