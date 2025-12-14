Volksbank Lahr ehrt Jubilare: 105 Jahre berufliches Engagement

Die Volksbank Lahr hat im Rahmen einer Feierstunde langjährige Mitarbeiter für ihre Loyalität gegenüber dem Unternehmen geehrt.
Für jeweils mehr als vier Jahrzehnte Treue zur Volksbank Lahr wurden kürzlich Lydia Griesbaum aus Schuttertal und Bernd Goedtler aus Friesenheim vom Vorstand der Volksbank Lahr geehrt. Die Glückwünsche für 25 Jahre berufliches Engagement gingen an Meic Jülg aus Berghaupten. Im Rahmen einer Feierstunde lobte Vorstandsmitglied Reiner Richter das langjährige Engagement und die Loyalität der drei Betriebsjubilare.