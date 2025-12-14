Volksbank Lahr ehrt Jubilare: 105 Jahre berufliches Engagement

Für jeweils mehr als vier Jahrzehnte Treue zur Volksbank Lahr wurden kürzlich Lydia Griesbaum aus Schuttertal und Bernd Goedtler aus Friesenheim vom Vorstand der Volksbank Lahr geehrt. Die Glückwünsche für 25 Jahre berufliches Engagement gingen an Meic Jülg aus Berghaupten. Im Rahmen einer Feierstunde lobte Vorstandsmitglied Reiner Richter das langjährige Engagement und die Loyalität der drei Betriebsjubilare.

Vielfältige Aufgaben in mehr als 40 Jahren Lydia Griesbaum begann ihre Laufbahn 1985 mit der Ausbildung zur Bankkauffrau bei der früheren Raiffeisenbank Lahr. Direkt im Anschluss war sie im Service der damaligen Filiale Schweighausen tätig. 1989 wechselte Griesbaum in das Kreditsekretariat. Im Rahmen ihrer späteren Tätigkeit in der Kreditabteilung war sie als Sachbearbeiterin tätig. Ab 2006 war sie für zwei Jahre im Direktvertrieb für elektronische Bankleistungen zuständig, bevor sie 2008 in die Kreditabteilung mit Schwerpunkt Mengenkreditgeschäft zurückkehrte. Seit 2011 ist Griesbaum im Bereich Marktfolge Analyse tätig, was ihr viel Freude bereite.

Mit Blick auf die zurückliegenden 40 Jahre stellt sie fest, dass die Arbeit „durch die digitalen Kanäle und Online-Plattformen schon etwas unpersönlicher“ geworden ist – es werde mehr gechattet und geschrieben. „Früher haben wir die Kontoauszüge noch von Hand sortiert“, sagt sie lächelnd.

Lydia Griesbaum hat drei erwachsende Kinder, ist Mitglied im Sportverein Schweighausen und besucht schon seit 35 Jahren einmal pro Woche die Gymnastikgruppe. Außerdem engagiert sie sich beim Bildungswerk Schuttertal, wenn es um Veranstaltungen und Vorträge geht.

Bernd Goedtler startete seine Ausbildung zum Bankkaufmann ebenfalls 1985 bei der Volksbank Lahr. Nach seiner Ausbildung wurde er als Springer in verschiedenen Filialen eingesetzt. So übernahm er 1990 die frühere Ein-Personen-Zweigstelle in Dörlinbach. Anschließend, ab 1992, war er in der zentralen Geldversorgung tätig. 1996 wechselte Goedtler in die Lahrer Geschäftsstelle in der Eisenbahnstraße, wo er für das Kreditgeschäft mit Privatkunden verantwortlich war. 2001 wechselte er in die Abteilung Gebäudemanagement.

Teamplayer mit viel Spaß an der Arbeit

Sein Aufgabenprofil war vielfältig und die Arbeit hat ihm viel Freude gemacht. 2017 wurde Bernd Goedtler zum Sicherheitsbeauftragten ernannt. „Er ist ein Teamplayer“, sagen die Kollegen. Schon seit seiner Jugend hat er 40 Jahre lang Handball beim TV Friesenheim gespielt, noch bis vor einigen Jahren. Seinem Verein bleibt er verbunden und bringt seine Erfahrungen im administrativen Bereich ein.