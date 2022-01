2 Die Geschäftsstelle der Volksbank ist nicht mehr mit Personal besetzt. Die Automaten sind aber weiterhin erreichbar. Foto: Kupferschmidt

Die Volksbank hat ihre Geschäftsstelle in Niedereschach geschlossen und verweist auf den Beratungsservice in Dauchingen. Der Geldautomat bleibt aber weiter vor Ort bestehen.















Niedereschach - Vor diesem Hintergrund sind in Niedereschach vor allem ältere Kunden, die nicht sehr gut mit der Digitalisierung zurecht kommen und für ihre Bankgeschäfte den persönlichen Kontakt am Schalter bevorzugen, enttäuscht, dass seit Dezember in der Geschäftsstelle der Volksbank in Niedereschach der Schalter nicht mehr besetzt ist. Einzelnen Kunden ist dieser persönliche Kontakt am Schalter so wichtig gewesen, dass sie sogar mit ihrem Konto nun zu einem anderen in Niedereschach noch mit einem besetzten Schalter vertretenen Geldinstitut gewechselt haben.

Rückzug auf Raten befürchtet

Auch im Gemeinderat war der Teilrückzug der Volksbank in der Niedereschach bereits ein Thema und wurde bedauert. Dort befürchtet man einen "Rückzug auf Raten". Seitens der Volksbank wird jedoch betont, dass man auch in Niedereschach weiterhin für die Kunden da sein werde in einer sich verändernden Bankenlandschaft, nur eben nicht mit einem besetzten Schalter. Für die Räume in der Geschäftsstelle bestehe nach wie vor ein Mietvertrag. In einem Schreiben an die betroffenen Volksbank-Kunden, das unserer Redaktion vorliegt, schreiben der Bereichsleiter Privatkunden, Thomas Huber und Regionalmarktleiter Siegfried King, dass in den vergangenen Jahren und nicht zuletzt auch durch die Corona-Pandemie die Nachfrage an den digitalen und persönlich-digitalen Kontaktangeboten gestiegen sei.

"Den aktuellen Bedürfnissen unserer Kunden passen wir uns stetig an, denn sie gestalten unsere Ausrichtung am Markt wesentlich mit", heißt es dazu in dem Schreiben. Und gleich im darauffolgenden Satz wird darüber informiert, dass man daher die Geschäftsstelle in Niedereschach mit der Geschäftsstelle in Dauchingen zusammenlegen werde und hierfür auch um Verständnis bitte.

Nach Terminabsprache vor Ort

In der Praxis bedeute dies, dass Regionalmarktleiter Siegfried King nach Terminabsprache wie gewohnt auch in der Niedereschacher Geschäftsstelle für die Kunden da sein werde. Der moderne und technisch noch einmal aufgerüstete in Niedereschach stets gut frequentierte Geldausgabeautomat mit Einzahlfunktion und der Kontoauszugdrucker seien weiterhin rund um die Uhr zugänglich.

Weiter heißt es in den Schreiben: "Unser Kunden-Center erreichen Sie ganz bequem von zu Hause. Ihre Post nehmen wir gerne in den Geschäftsstellen Dauchingen und Königsfeld oder im Hauptgeschäft in Villingen entgegen." Auf Nachfrage unserer Redaktion wird hierzu ergänzt, dass der in der Niedereschacher Geschäftsstelle vorhandene Briefkasten nach wie vor nutzbar ist und dreimal wöchentlich geleert wird.