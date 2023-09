In der Nacht auf Samstag ist in die Volksbank-Filiale in Furtwangen eingebrochen worden. Beute machten die Täter offenbar keine. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen.

Der Einbruch in das Gebäude in der Gerwigstraße fand laut Polizeibericht in der Nacht auf Samstag zwischen 3.10 Uhr und 3.25 Uhr statt. Die unbekannten Täter hebelten gewaltsam ein Fenster auf und gelangten so ins Gebäude.

Im Inneren zerschlugen die Einbrecher eine Glastür und gelangten in den Bestückungsraum der Geldautomaten. In der Folge versuchten sie offensichtlich vergeblich, die beiden Geldautomaten gewaltsam zu öffnen.

Nach aktuellem Stand verließen die Täer ohne Beute die Bank gegen 3.25 Uhr.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die im relevanten Tatzeitraum sachdienliche Beobachtungen gemacht haben. Zeugenhinweise werden an das Polizeirevier St.Georgen unter Telefonnummer 07724/9495-00 erbeten.