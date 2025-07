Die Volksbank in der Region spendet sieben VRmobile an regionale Sozial- und Diakoniestationen im Wert von über 80 000 Euro.

Gleich sieben Sozial- und Diakoniestationen können in Zukunft hilfsbedürftige Menschen noch besser unterstützen: Möglich macht dies eine Spende von insgesamt sieben VW Polos durch die Volksbank in der Region.

Markus Lang, Bereichsdirektor Privatkunden & Baufinanzierung, übergab die sieben Fahrzeuge, VRmobile genannt, bei der großen Übergabeveranstaltung auf Schloss Solitude an die Vertreterinnen und Vertreter der Einrichtungen aus dem gesamten Geschäftsgebiet, wie es in einer Mitteilung der Bank heißt.

Die Gesamtsumme der Spende beläuft sich auf über 80 000 Euro. Gestiftet haben die VRmobile mehr als 13 800 Kundinnen und Kunden der Genossenschaftsbank, indem sie Monat für Monat Gewinnspar-Lose erworben haben.

Füreinander einstehen und Zusammenhalt stiften

„Die VRmobile sind ein eindrucksvolles Zeichen für die gelebte soziale Verantwortung und die starke regionale Verankerung unserer Genossenschaftsbanken“, betonte Jürgen Rehm, geschäftsführendes Vorstandsmitglied des Gewinnsparvereins der Volksbanken und Raiffeisenbanken in Baden-Württemberg. Er machte bei der Übergabeveranstaltung deutlich: „Füreinander einstehen, Zusammenhalt stiften und Hilfe zur Selbsthilfe leisten, ist Wesenskern der Genossenschaftsbanken.“

Manne Lucha, Baden-Württembergs Minister für Soziales, Gesundheit und Integration, sagte bei der Übergabe der Fahrzeuge: „Die VRmobile ermöglichen, dass Menschen, die Unterstützung brauchen, diese auch verlässlich bekommen. Sie zeigen, in welche Richtung wir als Gesellschaft gehen sollten: Es geht darum, sorgende Gemeinschaft zu schaffen.“

Die Fahrzeuge kommen insbesondere in der ambulanten Altenpflege zum Einsatz. Sie sorgen dafür, dass die Pflegekräfte rasch und sicher von Mensch zu Mensch gelangen. Die Altenpflegerinnen und Altenpfleger in ihren VRmobilen tragen somit dazu bei, dass bis ins hohe Alter ein selbstbestimmtes Leben in den eigenen vier Wänden möglich ist.

Die folgenden Einrichtungen erhalten VRmobile: Johanniter-Unfall-Hilfe (Region Nagold), Diakoniestation Herrenberg (Region Herrenberg), BruderhausDiakonie Stiftung Gustav Werner und Haus am Berg (Region Dornstetten), Samariterstiftung Diakoniestation Gärtringen (Region Herrenberg), Kirchliche Sozialstation Rottenburg (Region Rottenburg), Evangelische Heimstiftung – Mobile Dienste Steinlach-Wiesaz (Region Mössingen) und Diakoniestation Härten (Region Mössingen).

Die VRmobile stehen den Sozial- und Diakoniestationen auf Leasingbasis für drei Jahre zur Verfügung. Finanziert wird die Spende aus dem Spendentopf des Gewinnsparens der Volksbank in der Region.

Geld kommt aus dem Gewinnsparen der Kunden

So funktioniert das Gewinnsparen: Ein Los kostet zehn Euro, davon gehen 7,50 Euro auf ein Sparkonto und 2,50 Euro sind der Spieleinsatz. Von diesem werden nach der Abgabenordnung pro Los rund 63 Cent an gemeinnützige Einrichtungen in der jeweiligen Region gespendet.

Insgesamt vergibt die Volksbank in der Region in diesem Jahr rund 350 000 Euro an Spenden für Vereine, soziale und kulturelle Einrichtungen. So leistet die Volksbank in der Region einen Beitrag für ein lebenswertes Miteinander vor Ort.