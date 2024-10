Ein großer Moment für den TC Dettingen ereignete sich, als die Volksbank in der Region mit dem Sportkreis Freudenstadt den „Großen Stern des Sports“ in Bronze verlieh.

Die Auszeichnung fand im Rahmen einer Preisverleihung statt und würdigt das außergewöhnliche gesellschaftliche Engagement des Vereins.

Mit einem Preisgeld in Höhe von 1000 Euro wurde der TC Dettingen für seine herausragende Demokratieförderung und Bildungsarbeit im Verein ausgezeichnet. Doch das ist nicht alles, denn diese Ehrung öffnet die Tür zur nächsten Stufe des Wettbewerbs um die „Sterne des Sports“. Somit hat sich der TC Dettingen für die Teilnahme an der Auszeichnung „Sterne des Sports“ in Silber auf Landesebene qualifiziert.

Verein engagiert sich „Bewegt gegen Rassismus“

Der TC Dettingen engagiert sich mit seinem Projekt „Demokratieförderung und Bildungsarbeit beim TC Dettingen“ besonders stark bei der Aktion „Bewegt gegen Rassismus“, legt großen Wert auf Nachhaltigkeit und Umweltschutz, unterstützt das Bündnis „Für Demokratie – aktiv gegen rechts“ in Horb a. N.ckar, setzt sich für Mitbestimmung und Kinderrechte ein und kämpft gegen Kinderarmut im Projekt „Mach Dich stark“. Die Kommunalwahl im Sinne der Kinderrechte sowie die bespielbare Stadt sind weitere Projektbestandteile.

TC Glatt ebenfalls für sein Engagement gewürdigt

Neben dem TC Dettingen wurde auch der Tennisverein Glatt für sein besonderes Engagement belohnt. Dieser erhielt den „Stern des Sports“ in Bronze sowie ein Preisgeld in Höhe von 500 Euro. Der Tennisverein Glatt engagiert sich aktiv für das Projekt „Action und Spaß für Jung und Alt - Aktionstag zur Einweihung des neuen, gemeinnützigen Multifunktionsfeldes“. Dabei realisierte der Verein ein gemeinnütziges Multifunktionsfeld in Sulz-Glatt neben dem Gelände des Tennisverein Glatt und organisierte die Eröffnung im Rahmen eines Aktionstags mit einem strukturierten Sportprogramm.

Das Projekt hat zum Ziel, das sportliche Angebot zu erweitern, verschiedene Sportarten unter Anleitung auszuprobieren, alle Generationen zur sportlichen Betätigung zu motivieren und die Verbindung aller Generationen, Nationen und Individualitäten durch Sport zu fördern.

Eine prominent besetzte Jury mit Hanna Schneider (Stadt Dornstetten - Stellvertretende Leiterin Tourist-Information/Kulturamt), Alfred Schweizer (Präsident des Sportkreis Freudenstadt) und Gottfried Joos (Vorstandsmitglied der Volksbank in der Region) hat sich die Arbeit nicht leicht gemacht und die Auswahl unter größter Sorgfalt getroffen.

Die Auszeichnung gab es erstmals im Jahr 2004

Initiiert durch den Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) und die Volksbanken und Raiffeisenbanken werden die „Sterne des Sports“ bereits seit 2004 vergeben. Inzwischen hat sich der Wettbewerb zu einem gesellschaftspolitischen Event entwickelt, dessen alljährlicher Höhepunkt die Auszeichnung der „Sterne des Sports“ in Gold in Berlin ist.

Die Veranstaltung wird von höchster politischer Ebene begleitet: In den vergangenen Jahren haben die Bundeskanzler und der Bundespräsident die Bundessieger im jährlichen Wechsel persönlich ausgezeichnet.