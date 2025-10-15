Volksbank im Kreis Freudenstadt: Mit soliden Zahlen geht es in die Fusion

Die Volksbank im Kreis Freudenstadt hielt Mitgliederversammlungen in Baiersbronn und Horb ab – letztmals unter diesem Namen. Sie heißt bald „Volksbank Nordschwarzwald“.
Voll besetzt präsentierte sich am Montagabend die Schwarzwaldhalle in Baiersbronn zur Mitgliederversammlung der Volksbank im Kreis Freudenstadt. Vorstand Stefan Waidelich begrüßte rund 750 Gäste und freute sich, dass auch die weitere Mitgliederversammlung am Folgetag in der Hohenberghalle in Horb mit rund 700 Gästen ausgebucht sei.