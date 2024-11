Volksbank im Kreis Freudenstadt: Immobilienprojekt in Horb macht Fortschritte

Immobilienprojekt in Horb macht Fortschritte

1 „Die Protagonisten des Abends“ (von links): Stefan Waidelich, Marcel Reif, Martin Klapheck, Jürgen Frey, Tobias Burkhardt und Eberhardt Müll. Foto: Morlok

Über zweimal „volles Haus“, sowohl am Mittwochabend in Horb als auch tags darauf im großen Theatersaal des Freudenstädter Kurhauses, durfte sich die Vorstandschaft der Volksbank im Kreis Freudenstadt bei ihrer diesjährigen Mitgliederversammlung freuen.









Der Mittwochabend war ein besonderer Abend. Es war der Ausklang eines Tages, der in die Geschichtsbücher eingehen wird. Amerika hatte Donald Trump zum Präsidenten gewählt, Bundeskanzler Olaf Scholz warf seinen Finanzminister Christian Lindner aus dem Kabinett und legte damit die Ampel lahm, der VfB spielte Champions League und als Stargast des Abends hatten die Verantwortlichen der VoBa den Sportjournalisten Marcel Reif, der ursprünglich Amerikanistik und Politik studiert hat und lange für die Tagesthemen in den USA tätig war, engagiert. Ein Mann, der zu allen Themen echt was zu sagen hatte.