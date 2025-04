Volksbank im Kreis Freudenstadt: 17 Kinder gewinnen Hauptpreis bei Malwettbewerb

Farbenfroh, fantasievoll und voller kreativer Energie präsentierten sich die Werke junger Künstler beim 55. internationalen Jugendwettbewerb „jugend creativ“, zu dem die Volksbanken und Raiffeisenbanken in Deutschland sowie Genossenschaftsbanken anderer Länder eingeladen hatten.

Unter dem Motto „Echt digital“ sollten sich Schüler künstlerisch mit der digitalen Welt auseinanderzusetzen – mit überwältigendem Erfolg, wie die Volksbank im Kreis Freudenstadt für ihr Geschäftsgebiet berichtet.

Auch in der Volksbank in Horb fand eine Preisverleihung statt. Foto: Volksbank im Kreis Freudenstadt

Die Preisverleihungen fanden an zwei aufeinanderfolgenden Tagen im Neckarzimmer in Horb und im Studio in Freudenstadt statt. Mehr als 1200 Bilder aus 14 Schulen waren eingereicht worden – „ein eindrucksvoller Beweis für die kreative Vielfalt und den engagierten Nachwuchs in der Region“, so die Bank.

Die Teilnehmer der Klassen eins bis vier aus Schulen in Horb, Baiersbronn und Freudenstadt beeindruckten mit ideenreichen und ausdrucksstarken Werken. 141 Kinder durften sich über eine Einladung zur Preisverleihung freuen, bei der sie stolz ihre prämierten Bilder präsentierten. Für ihre Leistungen erhielten sie Urkunden, Sachpreise und viel Applaus. Pro Klassenstufe wurde mindestens ein Gewinner ausgewählt – abhängig von der Zahl der eingereichten Bilder pro Klasse.

Besonders herausragend: 17 Arbeiten wurden mit einem Hauptpreis ausgezeichnet und dürfen nun auf Landesebene mit anderen Gewinnerbildern von anderen Volksbanken konkurrieren. Neben dem Malwettbewerb wurden auch 78 Quizgewinner zum Thema „Echt digital“ prämiert.

Kinder zeigen, was für sie Digitalisierung bedeutet

Schon beim ersten Blick auf die Kunstwerke wurde laut Volksbank im Kreis Freudenstadt deutlich: Die Kinder haben sich intensiv und differenziert mit dem Thema Digitalisierung auseinandergesetzt. In ihren Bildern zeigten sie, was Digitalisierung für sie bedeutet, welche digitalen Geräte sie umgeben, wie sie ihnen im Alltag begegnet und welche Chancen sowie Herausforderungen sie damit verbinden. Von Spielkonsolen und Tablets über fantasievolle Roboter bis zu kritischen Darstellungen digitaler Abhängigkeit – die Bandbreite sei beeindruckend.

Viele Werke verdeutlichten, wie selbstverständlich digitale Medien bereits Teil der Lebenswelt von Kindern sind – beim Lernen, Spielen oder Kommunizieren, heißt es weiter. Gleichzeitig werde sichtbar, dass sich junge Menschen reflektiert mit Themen wie Sicherheit, Datenschutz und sozialen Medien auseinandersetzen. Ein Vertreter der Volksbank im Kreis Freudenstadt zeigte sich beeindruckt: „Es ist bemerkenswert, wie intensiv sich die Kinder und Jugendlichen mit der digitalen Welt beschäftigen. Für sie ist Digitalisierung nicht nur Technik, sondern ein fester Bestandteil ihres Lebens – mit all ihren Facetten. Diese Kreativität und Ernsthaftigkeit verdienen unseren höchsten Respekt.“ Ein besonderer Dank ging an die Lehrkräfte und Schulen, die die Schüler unterstützt hatten.