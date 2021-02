Volksbank Herrenberg-Nagold-Rottenburg Ein zunehmend kritischer Blick in die Zukunft

Womit neben der Finanzierung der mittelständischen Wirtschaft, vor allem auch der regionale Wohnungsbau zunehmende Bedeutung für das Geschäftsmodell der Voba HNR erhalte. Auch Corona haben den "Trend zur eigenen Immobilie" nicht stoppen können, im Gegenteil: Die Nachfrage nach Baukrediten sei auch im Jahr 2020 ungebrochen hoch gewesen. Mit rund 215 Millionen Euro an neuen privaten Darlehen zur Baufinanzierung konnte ein ähnlich hoher Wert erreicht werden wie im Rekordjahr 2019. Zusätzlich wurden rund 37 Millionen Euro an Krediten in den Verbund (also an andere Genossenschaftsbanken) vermittelt.

Aktuelle Informationen zur Corona-Lage in unserem Newsblog

Kehrseite der Entwicklung bei den Firmenkunden, die nach wie vor niedrigen Zinsen offensiv für Investitionen in ihre Unternehmen zu nutzen: Es würden hierfür tatsächlich "verstärkt vorhandene Eigenmittel" verwendet, da auf Geldanlagen auf Konten keinerlei Verzinsung mehr möglich oder sogar gegebenenfalls auf Guthaben ein sogenanntes "Verwahrentgelt" zu entrichten sei. Auch die Voba HNR erhebt aufgrund der anhaltenden Niedrigzinspolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) bei ihren Firmenkunden längst ein solches Verwahrentgelt von minus 0,5 Prozent, wobei sie bisher aber einen Freibetrag in Höhe von 500.000 Euro berücksichtigte. Weil aber immer mehr Kunden solche massiven Sparvolumen anhäuften, die die Bank richtig Geld kosteten, solle dieser Freibetrag für Firmenkunden ab dem 1. März auf nur noch 250.000 Euro halbiert werden.

Denn: Die steigenden Kundeneinlagen belasteten die Ertragslage der Bank mittlerweile erheblich. Für Einlagen, die die Bank nicht selber als Kredite verleihen kann und deshalb bei der EZB einlagern muss, muss auch sie einen Strafzins von minus 0,5 Prozent bezahlen. Weshalb, so eine weitere Ankündigung von Vorstandssprecher Stahl dazu, in den nächsten Monaten auch die Voba HNR "dem Beispiel vieler andere Privatbanken" werde folgen müssen, solche Negativzinsen auch für Privatkunden einzuführen. Ab wann diese "Verwahrentgelte" wirklich fällig werden und in welcher Höhe, dazu wollte Stahl aber auch auf Nachfrage noch keine genaueren Angaben machen. Nur soviel sei derzeit bereits sicher: Als erstes würde es private Neukunden der Bank treffen, die hohe Spareinlagen mitbrächten.

Der Hintergrund dazu: Auch das Sparverhalten der privaten Haushalte habe sich im Corona-Jahr 2020 noch einmal beschleunigt. Wie Vorstand Maximilian Binzer dazu erläuterte, betrüge die Sparquote der Privatkunden der Voba HNR "in normalen Jahren" bereits zehn bis zwölf Prozent ihrer regelmäßigen Einnahmen – etwa aus Gehaltszahlungen; und quer durch alle Einkommensschichten. 2020 sei diese Quote auf "15 bis 16 Prozent" angestiegen – wofür die Bank die nur eingeschränkten Konsummöglichkeiten in der Pandemie und eine gebremste Investitionsneigung der Haushalte verantwortlich macht.

Die "normalen" Kundeneinlagen wuchsen stärker als geplant

In Zahlen ausgedrückt: Die betreuten Kundengelder der Voba HNR stiegen im vergangenen Geschäftsjahr um rund 200 Millionen Euro auf mehr als 3,2 Milliarden Euro an. Dabei entfiel auf die außerbilanziellen Kundengelder (gemeint sind zum Beispiel Fond-Anteile oder Bauspar-Vermögen) ein Anstieg um 7,7 Prozent auf 1,3 Milliarden Euro. Die "normalen" Kundeneinlagen (also auf Giro-, Spar- oder Tagesgeldkonten) wuchsen derweil trotzdem noch um 105 Millionen Euro auf rund 1,96 Milliarden Euro – "und damit stärker als geplant".

Die privaten (und für die Bank wegen des EZB-Negativzins teuren) Sparguthaben wüchsen damit sogar schneller, als es der Voba HNR gelinge, diese Gelder für ihre Kunden in noch renditeträchtige Anlage-Formen "umzuschichten" – wie Vorstandssprecher Stahl dazu erläuterte. Denn – unabhängig von Wachstum auf den Sparkonten, würden schon jetzt immer mehr Gelder in renditemäßig attraktivere Anlagen wie Wertpapier- oder Immobilienfonds oder Versicherungen angelegt. So konnte die Bank etwa bei der Vermittlung von Wertpapieren ihr Ziel erreichen und ein echtes Rekordergebnis realisieren. Besonders gefragt seien Fondssparpläne gewesen. 2020 wurden hier 2898 neue Fondssparpläne abgeschlossen, was das jährliche Sparvolumen in Fonds um knapp zehn Millionen Euro erhöht habe. Das Volumen auf Kundendepots stieg im Jahresvergleich damit um acht Prozent auf 838 Millionen Euro.

Unklar sei aktuell, ob trotz des insgesamt noch befriedigenden Betriebsergebnisses und der damit möglichen "Stärkung des Eigenkapitals und der Rücklagen nahezu auf Vorjahresniveau" und dem gewohnten Bilanzgewinn in diesem Jahr noch eine Dividende an die 55.515 Mitglieder der Genossenschaftsbank ausgezahlt werden darf. Eigentlich sei eine solche Dividenden-Ausschüttung von Seiten der Bankaufsicht – wie auch bereits fürs vergangene Jahr – branchenweit ausdrücklich untersagt worden. Man führe aber derzeit Gespräche, auch mit dem Aufsichtsrat und dem Beirat der Bank, wie man mit diesen Vorgaben der Bankenaufsicht umzugehen habe.