4 "Zeit für neue Wege": Dieter Walz (Bild oben, Zweiter von links) mit Roman Glaser (links) vom Genossenschaftsverband und seinen Vorstandskollegen Jürgen Frey und Stefan Waidelich (rechts). Er erhielt zum Abschied das Bild, das in seinem Büro hing. Foto: Rath

Zeitenwende bei der Volksbank im Kreis Freudenstadt und der Bezirksvereinigung der Volks- und Raiffeisenbanken: Dieter Walz ist in den Ruhestand verabschiedet worden.















Kreis Freudenstadt - In manchen Momenten im Leben hat es Vorzüge, sich mit einer Maske bedecken zu können. Die eine oder andere Gefühlsregung scheint verborgen zu bleiben. Etwas zumindest. Denn auch wenn das halbe Gesicht bedeckt ist: Die Augen sprechen Bände. Walz, fast 30 Jahre lang Vorstand und Wegbereiter für vier "Bankenhochzeiten", war beim Festakt zu seinem Ausstand am Montagabend im Kurtheater Freudenstadt mehrfach den Tränen nahe. Na und? "Der Abschied fällt mir schwer", räumte er ein.

Einen dreieinhalbstündigen Festakt hatten seine engsten Mitarbeiter und Kollegen auf die Beine gestellt, mitgestaltet vom Horber Kammerorchester unter der Leitung von Sven Gnass, das mehrere Stücke von Mozart spielte – in Summe fast ein Konzert. Hinter den Kulissen hatte der Hausherr, Freudenstadts Oberbürgermeister Julian Osswald, für Ruhe im Saal gesorgt und Handwerkerarbeiten einstellen lassen.

Leider alles richtig gemacht

Eberhard Müll, Aufsichtsratsvorsitzender der Bank, sprach in seiner Begrüßung von einer "Zäsur für unsere Bank". Der richtige Zeitpunkt zu gehen sei der, wenn einem nachgetrauert werde und man trotzdem geistig und körperlich noch fit sei. "Leider wieder mal alles richtig gemacht", so Müller unter dem Gelächter im Saal. Dieter Walz habe das Institut mit Um- und Weitsicht durch schwere Zeiten und alle Veränderungen geführt, etwa die Finanzkrise 2007. "Dank einer seriösen Anlagepolitik hatten wir keine vergifteten Papiere im Depot, und unsere Kunden auch nicht." Vier Fusionen seien geschlossen worden – die letzte erst im zweiten Anlauf – vor allem dank des Sachverstands, des Fingerspitzengefühls und der Beharrlichkeit von Dieter Walz, der die Gabe habe, strittige Punkte mit sachlichen Lösungen aus der Welt zu räumen. Auch der Aufsichtsrat als Kontrollgremium sei dem Kurs des Vorstands um Walz stets gefolgt, der sich Zeit genommen habe, die Fakten gut aufbereitet auf den Tisch zu legen und zu erklären. "Eine Sitzungsdauer von vier Stunden war nicht unüblich", sagte Müll. Dabei sei "stets nachvollziehbar und klar" gewesen, wohin der Weg führe. "Und Dieter Walz hat Vertrauen genossen. Er ist eine Führungspersönlichkeit, die Klartext spricht, dabei nie persönlich wird und deren Rat angenommen wurde", so Müll. Walz sei es immer um langfristigen Erfolg gegangen, nicht den schnellen Punkt. Er habe der Bank gutgetan und dabei glücklicherweise auch "eine kluge, tolle und starke Frau" an seiner Seite gehabt.

Roman Glaser, Präsident des Baden-Württembergischen Genossenschaftsverbands, überreichte Walz die Ehrennadel in Gold. Er sprach ihm "Dank, Respekt und Anerkennung" für die berufliche Leistung aus. Er sei "der Mann für die besonderen Fälle" und ein äußerst erfahrener Vorstand, der "stets auf Tuchfühlung zur Region" gewesen und "fest in der Region verankert" sei. Walz habe sein Wissen immer geteilt und damit "andere stark gemacht", Fingerspitzengefühl bewiesen und Loyalität gezeigt, was nicht gleichzusetzen sei mit "angepasst". Wenn Dieter Walz angerufen habe beim Verband, hätten einige schon die Luft angehalten. Es sei klar gewesen, dass dann gleich "klare Botschaften" aus dem Hörer kämen. Zu Ehefrau Cornelia Walz sagte Glaser: "Ich danke Ihnen für die Unterstützung in all den Jahren, in denen Sie Ihrem Mann den Rücken frei gehalten haben. Hiermit gebe ich Ihnen Ihr Kraftpaket zurück."

"Es war mir eine Ehre"

Als Dieter Walz nach den Reden und einem Abschiedsvideo, das sein engster Kollegenkreis zusammen mit Mitarbeitern und langjährigen Partnern und Wegbegleitern gedreht hatte, ans Mikrofon trat und die Maske abnahm, war ihm die Rührung anzusehen: "Bei solchen tollen Kollegen, da möchte man gar nicht aufhören." Allerdings sei es für beiden Seiten – ihn und die Volksbank im Kreis Freudenstadt – an der Zeit, neue Wege zu gehen. Nicht alles laufe glatt im Leben, aber vieles davon präge. Er wolle künftig mehr Zeit mit seiner Familie und seiner Frau verbringen, die ihn mit Augenzwinkern durchaus öfter gefragt habe, mit wem er eigentlich verheiratet sei: mit ihr oder mit der Bank. Er dankte ihr für die Unterstützung und den Verzicht in all den Jahren, Kollegen und Aufsichtsrat für die Freiheit im Handeln und das Vertrauen. Dem neuen Vorstand wünschte er "Kraft und Mut". Zum Abschied verneigte sich der scheidende Vorstandsvorsitzende vor dem Publikum im Kurtheater: "Es war mir eine Ehre."