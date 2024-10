Volksbank ehrt Mitarbeiter aus Reutin: Beratung mit Fachwissen und Herzblut

In einer kleinen internen Feierstunde ehrten der Vorstandsvorsitzende Martin Heinzmann, sein Vorstandskollege Oliver Broghammer sowie der Bereichsleiter aus dem Personalwesen, Matthias Trautwein, Martin Guhl aus Alpirsbach-Reutin und Otmar Uhl aus Oberwolfach für jeweils 40 Jahre Treue zum Unternehmen. Das teilt die Bank in einer Pressemitteilung mit.

Wolfachs Bürgermeister Thomas Geppert, der seitens der Stadt Wolfach, vor allem aber stellvertretend für den Ministerpräsidenten des Landes Baden-Württemberg, Winfried Kretschmann, kommen und beiden Jubilaren gratulieren und die Urkunden übergeben wollte, war kurzfristig verhindert.

Lesen Sie auch

Nach Ausbildung Leiter der Alpirsbacher Filiale

Martin Guhl aus Reutin hat seine Ausbildung zum Bankkaufmann ab September 1984 in der damaligen Volksbank Oberes Kinzigtal eG absolviert und wurde schon bald danach als Kundenberater in der Filiale Alpirsbach eingesetzt. Im Juli 1998 übernahm er die Filialleitung in Alpirsbach, im Jahr 2004 kam die Leitung der Filialen in Peterzell und Rötenberg dazu. Seit Juni 2017 ist Martin Guhl Teilmarktleiter für den gesamten Teilmarkt Ost, zu dem neben Alpirsbach auch die Filiale in Schiltach gehört.

Nebenberuflich erweiterte Martin Guhl von Anfang an und sehr regelmäßig sein Fachwissen durch umfangreiche Seminare und Weiterbildungen im Bereich Kundenberatung, Vermögensberatung, Wohnbaufinanzierung sowie das genossenschaftliche Führungsseminar inklusive Management in Genossenschaftsbanken.

Genossenschaftliche Beratung auf den Leib geschrieben

Zudem absolvierte er in den Jahren 1992 und 1993 auch erfolgreich den Bankbetriebswirt (BGV) und die Ausbildereignungsprüfung. Martin Guhl ist in den vergangenen 40 Jahren „nie stehen geblieben“, bescheinigte ihm Vorstandsvorsitzender Martin Heinzmann, „die genossenschaftliche Beratung mit allen Facetten ist ihm einfach auf den Leib geschrieben, er gestaltet jeden Kundentermin mit sehr viel Fachwissen und vor allem auch Herzblut“.

Guhl hat aktuell Personalverantwortung für 15 Mitarbeiter, die ihm immer wieder bescheinigen, dass sie sich einen „besseren Chef“ kaum vorstellen können.

Otmar Uhl aus Oberwolfach hat seine Ausbildung zum Bankkaufmann ab September 1984 bis Juni 1986 bei der damaligen Raiffeisenbank Oberwolfach absolviert. Bis 1992 war er danach als „Bediener und Kassierer“ am Schalter in der Hauptstelle in Oberwolfach eingesetzt.

Zahlreichen Fort- und Weiterbildungen

Nach zahlreichen Fort- und Weiterbildungen in der Kundenberatung und im Auslandsgeschäft hat sich Otmar Uhl ab 1997 ganz der qualifizierten Sachbearbeitung im Kreditgeschäft, insbesondere im Bereich Privatkredit und Wohnungsbau gewidmet und sich zu einem äußerst zuverlässigen Mitarbeiter und fachlichen Experten im Team der Marktfolge Aktiv entwickelt, dem sein Job, wie er selbst sagt, auch nach vielen Jahren immer noch jeden Tag sehr viel Spaß macht.

Ein Abendessen mit 17 weiteren Jubilaren folgt

Beide Jubilare werden Ende Oktober noch zu einem feierlichen Abendessen mit weiteren 17 Jubilaren der Volksbank eingeladen, die dann für ihre Treue zur Bank geehrt werden.